Реал – Барселона: де можна подивитися матч в Україні

У неділю, 26 жовтня, Реал і Барселона відіграють перше Ель-Класіко сезону. Зустріч непримиренних суперників можна буде дивитися наживо в Україні.

Найтитулованіші іспанські клуби зіграють між собою в центральному матчі 10 туру Ла Ліги. Обидві команди вважаються головними фаворитами на чемпіонство в національному чемпіонаті, повідомляє 24 Канал.

Хто транслюватиме матч Реал – Барселона?

Наразі вони підтверджують цей статус. Мадридці очолюють турнірну таблицю з 24 очками в активі, а каталонці є їх найближчими переслідувачами та відстають на два залікові бали.

Перше в сезоні-2025/2026 Ель-Класіко відбудеться на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.

В Україні матч Реал – Барселона можна буде подивитися у прямому етері на медіасервісі MEGOGO. Він буде доступний для перегляду на телеканалі "Megogo Футбол 1" за підписками зі спортивними каналами та "Максимальна".

Коментаторами цього поєдинку стануть Віталій Волочай і Віталій Звєров. Трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки".

До слова. Також 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Барселона. Після фінального свистка на сайті буде звіт про матч і відеоогляд.

Зазначимо, що напередодні прогноз на Ель-Класіко зробив Луїш Фігу, який грав за обидва клуби. Він вважає, що господарі є фаворитами та здобудуть перемогу.

"Думаю, Реал переможе з рахунком 3:1. Вони грають вдома, а це завжди має значення. Крім того, буде гарна та видовищна гра з голами. Якщо Реал зосередиться на тому, що сталося минулого року, вони використовуватимуть це як мотивацію.

Але щосезону все починається з нуля, з новими гравцями та іншими цілями. У цьому протистоянні ніколи не буває очевидного лідера. Це особливий матч, з якою б формою ви не приїхали. Можливо, господарі поля мають невелику перевагу, але це нічого не гарантує", – сказав Фігу.

Нагадаємо, що свої останні матчі команди провели в Лізі чемпіонів. Барселона розгромила Олімпіакос з рахунком 6:1, а Реал мінімально здолав Ювентус (1:0).

Що відомо про протистояння Реала та Барселони?