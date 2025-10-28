У неділю, 26 жовтня, Реал переграв Барселону з рахунком 2:1 у рамках 10 туру іспанської Ла Ліги-2025/2026. Наприкінці поєдинку між командами спалахнула штовханина, у якій активну участь брав Андрій Лунін. У розташуванні мадридського клубу не приховують свого здивування від вилучення Луніна, пише 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

До теми Реал здобуває шалену перемогу над Барселоною в гарячому дербі в Ла Лізі

Реакція Реала на вилучення Луніна?

Андрій отримав спершу жовту картку, але у фінальному протоколі Ель-Класіко попередження перетворилось у вилучення. Лунін отримав червону картку через те, що залишив лаву запасних Реала та агресивно попрямував до технічної зони Барселони.

Згодом стало відомо, що ж викрикнув Лунін у сторону лави запасних Барселони. Андрій сказав суперникам: "Сідайте".

Однак у Реалі наголошують на тому, що Лунін вступився за свого одноклубника по команді Вінісіуса Жуніора. На відео видно, що український воротар не зробив нічого поганого під час масової сутички команд. Ба більше, гравець "блаугранас" Ферран Торрес у тому моменті нахабно штовхав 26-річного воротаря з України.

У "Королівському клубі" планують оскаржити червону картку Луніна, аби дати йому ігровий час у наступному матчі Реала проти Валенсії (1 листопада) у Ла Лізі.

Відзначимо, що Лунін наразі не дебютував у поточному сезоні-2025/2026.

До слова, перемога в Ель-Класіко ще більше зміцнила лідерство Реала над Барселоною у турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер перевага команди Хабі Алонсо складає 5 балів – 27 проти 22-х очок у "блаугранас".

