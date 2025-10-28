У неділю, 26 жовтня, Реал переграв Барселону з рахунком 2:1 у рамках 10 туру іспанської Ла Ліги-2025/2026. Наприкінці поєдинку між командами спалахнула штовханина, у якій активну участь брав Андрій Лунін. У розташуванні мадридського клубу не приховують свого здивування від вилучення Луніна, пише 24 Канал із посиланням на Defensa Central.
До теми Реал здобуває шалену перемогу над Барселоною в гарячому дербі в Ла Лізі
Реакція Реала на вилучення Луніна?
Андрій отримав спершу жовту картку, але у фінальному протоколі Ель-Класіко попередження перетворилось у вилучення. Лунін отримав червону картку через те, що залишив лаву запасних Реала та агресивно попрямував до технічної зони Барселони.
Згодом стало відомо, що ж викрикнув Лунін у сторону лави запасних Барселони. Андрій сказав суперникам: "Сідайте".
Однак у Реалі наголошують на тому, що Лунін вступився за свого одноклубника по команді Вінісіуса Жуніора. На відео видно, що український воротар не зробив нічого поганого під час масової сутички команд. Ба більше, гравець "блаугранас" Ферран Торрес у тому моменті нахабно штовхав 26-річного воротаря з України.
У "Королівському клубі" планують оскаржити червону картку Луніна, аби дати йому ігровий час у наступному матчі Реала проти Валенсії (1 листопада) у Ла Лізі.
Відзначимо, що Лунін наразі не дебютував у поточному сезоні-2025/2026.
До слова, перемога в Ель-Класіко ще більше зміцнила лідерство Реала над Барселоною у турнірній таблиці Ла Ліги. Тепер перевага команди Хабі Алонсо складає 5 балів – 27 проти 22-х очок у "блаугранас".
Лунін хоче піти з Реала?
Вже доволі довгий відрізок часу у європейській пресі фігурує інформація про бажання Луніна піти із Реала. Начебто українському воротарю набридло бути у тіні Тібо Куртуа.
Своє таке бажання Андрій вже сповістив президенту клубу Флорентіно Пересу, який був здивований таким рішенням українця. Реал готовий відпустити голкіпера, якщо за нього заплатять 30 мільйонів євро. Про це повідомило видання E-Notícies.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна у 18 мільйонів євро. Контракт українського воротаря з Реалом розрахований до 30 червня 2030 року, але, ймовірно, він піде з команди значно раніше.
Цікаво, що Алонсо пообіцяв випустити Андрія у кубковій грі лише на початку 2026 року. Після чого українець назвав тренера брехуном.