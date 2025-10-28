В воскресенье, 26 октября, Реал переиграл Барселону со счетом 2:1 в рамках 10 тура испанской Ла Лиги-2025/2026. В конце поединка между командами вспыхнула потасовка, в которой активное участие принимал Андрей Лунин. В расположении мадридского клуба не скрывают своего удивления от удаления Лунина, пишет 24 Канал со ссылкой на Defensa Central.

Реакция Реала на удаление Лунина?

Андрей получил сначала желтую карточку, но в финальном протоколе Эль-Класико предупреждение превратилось в удаление. Лунин получил красную карточку за то, что оставил скамейку запасных Реала и агрессивно направился в техническую зону Барселоны.

Впоследствии стало известно, что же выкрикнул Лунин в сторону скамейки запасных Барселоны. Андрей сказал соперникам: "Садитесь".

Однако в Реале отмечают,, что Лунин вступился за своего одноклубника по команде Винисиуса Жуниора. На видео видно, что украинский вратарь не сделал ничего плохого во время массовой стычки команд. Более того, игрок "блаугранас" Ферран Торрес в том моменте нагло толкал 26-летнего вратаря из Украины.

В "Королевском клубе" планируют обжаловать красную карточку Лунина, чтобы дать ему игровое время в следующем матче Реала против Валенсии (1 ноября) в Ла Лиге.

Отметим, что Лунин пока не дебютировал в текущем сезоне-2025/2026.

К слову, победа в Эль-Класико еще больше укрепила лидерство Реала над Барселоной в турнирной таблице Ла Лиги. Теперь преимущество команды Хаби Алонсо составляет 5 баллов – 27 против 22-х очков у "блаугранас".

