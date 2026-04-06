Реал проти Баварії: чи можна подивитися матч Ліги чемпіонів безкоштовно

У вівторок, 7 квітня, стартує чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів 2025 – 2026. Один з перших матчів раунду відбудеться в Мадриді.

Місцевий Реал на домашньому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" прийматиме мюнхенську Баварію, повідомляє 24 Канал. Зустріч розпочнеться 7 квітня о 22:00 за київським часом.

Чи покажуть матч в Україні?

Матч Реал – Баварія онлайн буде доступний для перегляду в Україні, але лише на платній основі. Офіційним транслятором Ліги чемпіонів на території нашої держави є компанія Megogo.

Вона покаже гру наживо на своїй ОТТ-платформі на каналі "Megogo Футбол Перший". Він доступний лише по передплаті в пакетах "MEGOPACK", "Оптимальний" та "Спорт". Дивитися матч Реал – Баварія безкоштовно не буде змоги.

Лунін зіграє проти Баварії?

У зустрічі Ліги чемпіонів проти мюнхенців в основі мадридців має вийти українець Андрій Лунін. Наш воротар став основним в Реалі після травми Тібо Куртуа, який буде лікуватися як мінімум до травня.

Ба більше, в останніх двох іграх мадридців у Ла Лізі Лунін був капітаном Реала. На жаль для фанатів "бланкос", на вихідних команда поступилась Мальорці та відстала від Барселони вже на 7 балів.

Що ж стосується Баварії, то підопічні Компані йдуть куди більш впевнено в чемпіонаті. Мюнхенці мають відрив від Боруссії у 9 балів та вже де-факто готуються святкувати чемпіонство.