Баварія вперше за 25 років перемагає в Мадриді: як пройшов матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 квітня, на легендарному стадіоні Сантьяго Бернабеу у Мадриді відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між іспанським Реалом та німецькою Баварією.

Матч виявився напруженим і багатим на моменти. 24 Канал розповість, як пройшла гра чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Хто був фаворитом матчу?

Реал утримує рекорд за кількістю титулів у Лізі чемпіонів, тоді як Баварія традиційно домінує у Німеччині та демонструє сильні виступи в єврокубках.

Проте фаворитом зустрічі вважалася саме Баварія.

Матч очікувався надзвичайно рівним та напруженим. Через важливість першого поєдинку та підтримку домашніх трибун Реалу, результат залишався непередбачуваним, а шанси на нічию або щільний рахунок – високими.

Реал – Баварія 1:2

Голи: Мбаппе, 74 – Діас, 41, Кейн, 46

Матч розпочався з атак Баварії – вже на початку німецька команда створила кілька небезпечних моментів. Проте Реал швидко відповів і також активно пішов вперед, намагаючись атакувати ворота суперника.

Більшість ударів летіли повз ворота або були відбиті голкіперами. Особливо небезпечним моментом став епізод, коли Андрій Лунін відбив м'яч, але добивання гравця Баварії призвело до того, що м'яч з лінії воріт вибив футболіст Реала.

Також варто відзначити сейви Мануеля Ноєра. Пізніше Вінісіус Жуніор опинився на вільному просторі на межі штрафного і завдав сильного ефектного удару в правий нижній кут, але Ноєр знову врятував ворота, відбивши м'яч руками.

На 41-й хвилині матчу був забитий перший гол, автором якого став Луїс Діас.

Луїс Діас відкрив рахунок матчу

Другий гол був забитий майже відразу – на 21-й секунді другого тайму. Цього разу відзначився Гаррі Кейн, який пробив з межі штрафного та влучив у правий нижній кут воріт. Результативну передачу йому віддав Мікаель Олісе.

Гол Гаррі Кейна

Після цього Баварія відразу створила ще один небезпечний момент, але Лунін здійснив сейв. На 56-й хвилині голкіпер Реалу знову врятував команду, відбивши ще один удар суперника. У другому таймі німці виглядали ще більш агресивно в атаці.

Водночас Вінісіус Жуніор мав непоганий шанс: він пробив із меж штрафного, проте м'яч пролетів всього за кілька сантиметрів від правої стійки й покинув поле. Пізніше Кіліан Мбаппе завдав удару з тієї ж зони в лівий нижній кут, але Мануель Ноєр у стрибку відбив м'яч, зберігши ворота Баварії недоторканими.

Кіліан Мбаппе отримав поперечну передачу у штрафному майданчику й знайшов вільну позицію для удару, але спроба виявилася невдалою – м'яч пройшов повз праву стійку воріт.

На 74-й хвилині Реал нарешті відзначився голом: забив Кіліан Мбаппе після пасу від Трента Александера-Арнольда.

Кіліан Мбаппе зменшує різницю у матчі

Вперше з 2001 року Реал зазнає поразки від Баварії на власному полі.

40-річний Мануель Нойєр отримав звання найкращого гравця матчу на "Сантьяго Бернабеу". Голкіпер провів неймовірний поєдинок, зробивши 9 сейвів проти Реала.

Усе вирішиться в матчі-відповіді між Баварією та Реалом, який відбудеться 15 квітня в Мюнхені.