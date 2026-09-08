Реал – Інтер: де дивитися онлайн трансляцію матчу Ліги чемпіонів в Україні

У вівторок, 8 вересня, мадридський Реал і міланський Інтер зійдуться у 1 турі Ліги чемпіонів. Переглянути матч можна онлайн в Україні.

Поєдинок Реал – Інтер відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" та розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.

Хто покаже матч Реал – Інтер у ЛЧ

Офіційним мовником єврокубків УЄФА в Україні є медіасервіс MEGOGO. Саме він і покаже матч першого туру Ліги чемпіонів Реал – Інтер.

Трансляція гри буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK".

Зауважимо, що матч Реал – Інтер буде доступний на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт". Поєдинок прокоментують Володимир Звєров та Віталій Похвала.

Трансляції гри передуватиме студія MEGOGO, яка розпочнеться о 20:45. У студії працюватиме Олександра Кучеренко, до якої також долучаться експерти – легендарний футболіст київського Динамо, а нині тренер Олександр Головко та актор і сценарист студії "Мамахихотала", ведучий програми "Небезпечна передача" Олег Маслюк.

Реал та Інтер зіграли між собою 13 матчів у Лізі чемпіонів. Відповідно до статистичних даних, "вершкові" виграли 7 поєдинків, тоді як міланці – 5. Тільки одна гра між клубами закінчилася нічиєю.