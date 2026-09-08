Мадридці спробують реабілітуватися після невдалого матчу в чемпіонаті Іспанії та скористатися перевагою домашнього поля. Водночас Інтер приїде до столиці Іспанії у чудовій формі та прагнутиме скористатися серйозними кадровими проблемами суперника, повідомляє 24 Канал.

Реал знекровлений перед битвою з Інтером

Реал Мадрид підходить до одного з головних матчів туру не в найкращому настрої. Команда Жозе Моурінью програла Бетісу з рахунком 0:1 у Ла Лізі, а серйозні кадрові втрати можуть ще більше ускладнити завдання "вершкових".

Через дискваліфікації мадридці не зможуть розраховувати на Едуардо Камавінгу, Арду Гюлера та Бернарду Сілву. Лазарет команди також переповнений: травми не дозволять зіграти Асенсіо, Едеру Мілітао, Ферлану Менді, Родріго та Орельєну Чуамені. Під питанням залишається участь Ендріка.

Головною зброєю Реала залишається Кіліан Мбаппе. Француз уже забив 22 голи у Лізі чемпіонів за мадридський клуб і поступово наближається до показників легендарного Рауля.

Окремої інтриги протистоянню додає Моурінью. Саме португалець у 2010 році привів Інтер до перемоги у фіналі Ліги чемпіонів, оформивши історичний требл із міланським клубом.

Інтер летить до Мадрида за великою перемогою

Міланці, на відміну від суперника, розпочали сезон на позитивній ноті. Команда Крістіана Ківу виграла всі три стартові матчі Серії А, а минулими вихідними здійснила ефектний камбек у грі проти Наполі – 3:2.

"Нерадзуррі" демонструють вражаючу результативність: щонайменше два голи вони забивали у 11 із 13 останніх офіційних матчів. Особливо небезпечним виглядає Лаутаро Мартінес, який перебуває у чудовій формі.

Втім, історія виступів Інтера в Іспанії не надто обнадіює. У чотирьох останніх матчах проти представників Ла Ліги міланці не перемагали в основний час.

Матч Реал – Інтер відбудеться у вівторок, 8 вересня, на "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.