Реал у вольовому стилі розгромив Лас-Пальмас та вийшов на перше місце у Ла Лізі
- Реал переміг Лас-Пальмас з рахунком 4:1, завдяки дублю Мбаппе, голам Діаса і Родріго, та вийшов на перше місце у Ла Лізі.
- Лас-Пальмас забив перший гол у матчі, але грав з десятьма гравцями після вилучення Беніто Раміреса з 64-ї хвилини.
У 20-му турі Ла Ліги втратили очки конкуренти Реала у боротьбі за чемпіонство. "Королівський клуб" сповна скористався таким подарунком.
Реал – Лас-Пальмас – 4:1
Голи: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Діас, 33, Родріго, 57, – Сілва, 1
У неділю, 19 січня, відбувся матч 20-го туру Ла Ліги, в якому Реал приймав середняка чемпіонату Іспанії Лас-Пальмас. Зустріч відбулася на арені "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді, пише 24 Канал.
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Бенефіс Мбаппе та ранній гол Лас-Пальмас
Після кубкової перемоги над Сельтою (5:2) головний тренер "бланкос" Карло Анелотті повернув Андрія Луніна на лаву запасних. Місце у воротах знову зайняв бельгієць Тібо Куртуа.
Вже на 26-й секунді зустрічі конкурент Луніна змушений був діставати м'яч з сітки власних воріт. У першій атаці форвард гостей Фабіу Сілва замкнув прострільну флангову передачу, впритул розстрілявши рамку "галактікос".
Проте швидкий гол не збентежив команду Анчелотті. Ще у першому таймі Реал завдяки дублю Мбаппе та голу Браїма Діаса зробив комфортну різницю – 3:1.
У другому таймі Родріго відправив четвертий м'яч у ворота Лас-Пальмас. Зазначимо, що з 64-ї хвилини гості грали вдесятьох. Червону картку отримав Беніто Рамірес.
До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Реал здобув вольову перемогу з рахунком 4:1.
Відеоогляд матчу Реал – Лас-Пальмас
- Завдяки цій перемозі "вершкові" вийшли на перше місце у турнірній таблиці. Реал випереджає найближчого конкурента Атлетіко на два бали.
- Лас Пальмас з 22 очками розташувався на 14-й позиції.