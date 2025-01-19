Реал у вольовому стилі розгромив Лас-Пальмас та вийшов на перше місце у Ла Лізі

У 20-му турі Ла Ліги втратили очки конкуренти Реала у боротьбі за чемпіонство. "Королівський клуб" сповна скористався таким подарунком.

Реал – Лас-Пальмас – 4:1

Голи: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Діас, 33, Родріго, 57, – Сілва, 1

У неділю, 19 січня, відбувся матч 20-го туру Ла Ліги, в якому Реал приймав середняка чемпіонату Іспанії Лас-Пальмас. Зустріч відбулася на арені "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді, пише 24 Канал.

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Бенефіс Мбаппе та ранній гол Лас-Пальмас

Після кубкової перемоги над Сельтою (5:2) головний тренер "бланкос" Карло Анелотті повернув Андрія Луніна на лаву запасних. Місце у воротах знову зайняв бельгієць Тібо Куртуа.

Вже на 26-й секунді зустрічі конкурент Луніна змушений був діставати м'яч з сітки власних воріт. У першій атаці форвард гостей Фабіу Сілва замкнув прострільну флангову передачу, впритул розстрілявши рамку "галактікос".

Проте швидкий гол не збентежив команду Анчелотті. Ще у першому таймі Реал завдяки дублю Мбаппе та голу Браїма Діаса зробив комфортну різницю – 3:1.

У другому таймі Родріго відправив четвертий м'яч у ворота Лас-Пальмас. Зазначимо, що з 64-ї хвилини гості грали вдесятьох. Червону картку отримав Беніто Рамірес.

До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Реал здобув вольову перемогу з рахунком 4:1.

Відеоогляд матчу Реал – Лас-Пальмас