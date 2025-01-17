Реал – Сельта 5:2

Голи: Мбаппе, 37, Вінісіус, 48, Ендрік, 108, 119, Вальверде, 112 – Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пен)

В Кубку Іспанії 2024-2025 завершились матчі 1/8 фіналу. В останній битві четверга, 16 січня, зійшлись мадридський Реал і Сельта, повідомляє 24 Канал.

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Генія Мбаппе не вистачило

Мадридці були явними фаворитами зустрічі, а Карло Анчелотті вирішив застосувати мінімальну ротацію у кубковій грі. Із неосновних гравців зі старту вийшли Браїм Діас, Себальос, Модрич та українець Лунін.

Довгий час все йшло за планом "бланкос". В середині гри Реал забив двічі завдяки геніальності Мбаппе. Спочатку француз сам точно пробив з гострого кута. А на початку другого тайму вирізав ефектний пас на Себальоса.

Той відпасував на вільного Вінісіуса, який і подвоїв рахунок. Все йшло до логічного тріумфу мадридців, але під завісу матчу господарі самі придумали собі проблем.

На 83 хвилині Камавінга на рівному місці подарував м'яч Дурану, той віддав на Бамбу, який впритул розстріляв Луніна. А на першій компенсованій хвилині Сельта отримала право на пенальті за фол Асенсіо у власному майданчику.

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Феєрія у додатковий час

Досвідчений Маркос Алонсо без проблем зрівняв рахунок з позначки та перевів матч у екстратайми. Там гості відверто грали на відбій, але протриматися до серії пенальті не змогли.

Вирішальними стали виходи Ендріка та Вальверде на заміни. Бразилець протягом десяти хвилин оформив дубль, скориставшись асистами від Гюлера. А між цими м'ячами неймовірно потужною гарматою вразив ворота Сельти Вальверде.

Що стосується Луніна, то в українця не було багато роботи, а його вини в голах особливо і немає. На рахунку українця два сейви. Таким чином, Реал дотис суперника та пройшов у чвертьфінал. Повний список учасників цієї стадії виглядає так:

Барселона

Реал

Атлетіко

Реал Сосьєдад

Осасуна

Хетафе

Леганес

Валенсія

Відеоогляд матчу Реал – Сельта