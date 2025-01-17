Реал – Сельта 5:2

Голы: Мбаппе, 37, Винисиус, 48, Эндрик, 108, 119, Вальверде, 112 – Бамба, 83, Алонсо, 90+1 (пен)

В Кубке Испании 2024-2025 завершились матчи 1/8 финала. В последней битве четверга, 16 января, сошлись мадридский Реал и Сельта, сообщает 24 Канал.

По теме МанСити готов распрощаться с лидером команды за бешеную сумму: на игрока претендует Реал

Гения Мбаппе не хватило

Мадридцы были явными фаворитами встречи, а Карло Анчелотти решил применить минимальную ротацию в кубковой игре. С неосновных игроков со старта вышли Браим Диас, Себальос, Модрич и украинец Лунин.

Долгое время все шло по плану "бланкос". В середине игры Реал забил дважды благодаря гениальности Мбаппе. Сначала француз сам точно пробил с острого угла. А в начале второго тайма вырезал эффектный пас на Себальоса.

Тот отпасовал на свободного Винисиуса, который и удвоил счет. Все шло к логическому триумфу мадридцев, но под занавес матча хозяева сами придумали себе проблем.

На 83 минуте Камавинга на ровном месте подарил мяч Дурану, тот отдал на Бамбу, который в упор расстрелял Лунина. А на первой компенсированной минуте Сельта получила право на пенальти за фол Асенсио в собственной площадке.

Читайте также Барселона уничтожила Реал в феерическом финале Суперкубка Испании и получила 15-й трофей

Феерия в дополнительное время

Опытный Маркос Алонсо без проблем сравнял счет с отметки и перевел матч в экстратайм. Там гости откровенно играли на отбой, но продержаться до серии пенальти не смогли.

Решающими стали выходы Эндрика и Вальверде на замены. Бразилец в течение десяти минут оформил дубль, воспользовавшись ассистами от Гюлера. А между этими мячами невероятно мощной пушкой поразил ворота Сельты Вальверде.

Что касается Лунина, то у украинца не было много работы, а его вины в голах особо и нет. На счету украинца два сейва. Таким образом, Реал дожал соперника и прошел в четвертьфинал. Полный список участников этой стадии выглядит так:

Барселона

Реал

Атлетико

Реал Сосьедад

Осасуна

Хетафе

Леганес

Валенсия

Видеообзор матча Реал – Сельта