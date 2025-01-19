Реал – Лас-Пальмас – 4:1

Голы: Мбаппе, 18 (пен.), 36, Диас, 33, Родриго, 57, – Силва, 1

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги, в котором Реал принимал середняка чемпионата Испании Лас-Пальмас. Встреча состоялась на арене "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, пишет 24 Канал.

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Бенефис Мбаппе и ранний гол Лас-Пальмас

После кубковой победы над Сельтой (5:2) главный тренер "бланкос" Карло Анелотти вернул Андрея Лунина на скамейку запасных. Место в воротах вновь занял бельгиец Тибо Куртуа.

Уже на 26-й секунде встречи конкурент Лунина вынужден был доставать мяч из сетки собственных ворот. В первой же атаке форвард гостей Фабиу Силва замкнул прострельную фланговую передачу, в упор расстреляв рамку "галактикос".

Однако быстрый гол не смутил команду Анчелотти. Еще в первом тайме Реал благодаря дублю Мбаппе и голу Браима Диаса сделал комфортную разницу – 3:1.

Во втором тайме Родриго отправил четвертый мяч в ворота Лас-Пальмаса. Отметим, что с 64-й минуты гости играли вдесятером. Красную карточку получил Бенито Рамирес.

До финального свистка счет на табло не изменился. Реал одержал волевую победу со счетом 4:1.

Видеообзор матча Реал – Лас-Пальмас