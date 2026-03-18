Куртуа отримав травму в Лізі чемпіонів: тренер Реала розповів, чи зіграє Лунін проти Атлетіко

Мадридський Реал відіграв свої матчі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025 – 2026. Підопічні Альваро Арбелоа досягли успішного результату в дуелях із Манчестер Сіті.

Реал здобув дві перемоги над підопічними Пепа Гвардіоли – 3:0 в Мадриді та 2:1 у Манчестері. Проте друга гра принесла "бланкос" кадрові проблеми, повідомляє Marca.

Що відомо про травму Куртуа?

Лише один тайм зміг відіграти основний воротар Реала Тібо Куртуа. В перерві матчу у Манчестері бельгієць залишив поле, поступившись місцем в основі Андрію Луніну.

Тренер Реала Альваро Арбелоа прокоментував травму Куртуа та гру українця. Він розповів, чи варто очікувати Андрія в основі на мадридске дербі проти Атлетіко, яке пройде 22 березня.

У нас не було необхідності ризикувати Куртуа, адже через чотири дні у нас дуже важливий матч. Вийшов Лунін і він теж зіграв добре. Це було зроблено з міркувань обережності, оскільки Тібо відчув дискомфорт. Ми розраховуємо, що він буде готовий до матчу в неділю,

– заявив Арбелоа.

Відзначимо, що Андрій добре відіграв другий тайм проти Манчестер Сіті. Єдиний гол манкуніанців стався ще перед перервою, коли на воротах був Куртуа. Українець же здійснив три сейви та отримав оцінку 7,4 від Sofascore.

У наступному раунді Ліги чемпіонів мадридці зіграють, скоріше за все, із Баварією. Мюнхенці вже у першому матчі не залишили шансів Аталанті (6:1). До слова, в чемпіонаті Іспанії Реал посідає друге місце, відстаючи ві Барселони на один бал.

