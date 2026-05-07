Гравець Реала потрапив у лікарню після вже другої бійки з партнером по команді

Мадридський Реал переживає не лише ігрову кризу, завершуючи сезон без жодного трофея, але й величезні проблеми з мікрокліматом у роздягальні. Перед "Ель-Класико" з Барселоною у клубі сталася надзвичайна ситуація.

За інформацією видання Marca, Орельєн Чуамені та Федеріко Вальверде побилися на тренуванні, після чого конфлікт повторився вже на наступний день. Уругвайця довелося везти до лікарні.

Дивіться також Вболівальники виганяють Мбаппе з Реала – петиція зібрала майже пів мільйона підписів

Що сталося у Реалі перед матчем із Барселоною?

Журналісти стверджують, що у команді царює жахлива атмосфера: гравці та тренерський штаб агресивно реагують на провал в усіх змаганнях, а роздратування переростає у серйозні словесні перепалки і навіть сутички.

Одна з таких сталася між Чуамені і Вальверде після тренування у середу, 6 травня. А на наступний день ситуація повторилася зі ще гіршими наслідками. Вальверде нібито відмовився потиснути руку партнеру по команді, а під час заняття навмисно грубо під нього підкатувався. Справа завершилася новою бійкою, в якій уругваєць зазнав розсічення. Його відправили до госпіталю, а з командою терміново провів нараду виконавчий директор Хосе Анхель Санчес.

Які ще конфлікти виникли у Реалі?

Дві бійки Чуамені та Вальверде – не єдина надзвичайна ситуація, яка відбулася на тренувальній базі мадридців за останні тижні. Ще раніше Антоніо Рюдігер дав ляпаса Альваро Каррерасу. Тоді емоції вдалося вгамувати, Каррерас перепросив за нібито провокацію і організував для команди вечерю.

Проте далі було гірше: Кіліан Мбаппе на одному з тренувань ображав і принижував асистента, який у ролі лайнсмена зафіксував у нього офсайд під час двосторонки. Чимало гравців Реала після цього, за чутками, остаточно впевнилися, що саме француз псує мікроклімат у роздягальні і винен у тому, що команда перебуває у психологічній ямі.

Не додає натхнення і те, що коуч "бланкос" Альваро Арбелоа чудово розуміє свою приреченість – влітку йому точно шукатимуть заміну. Тож він давно втратив контроль над підопічними, а деякі з них, як стверджує та ж таки Marca, взагалі більше не розмовляють з тренером.

Що Реалу потрібно в "Ель-Класико"?

Як зазначає сайт Ла Ліги, відставання мадридців від каталонської Барселони у чемпіонат складає 11 очок за 4 тури до фінішу сезону.

Це означає, що навіть нічия на "Камп-Ноу" у неділю зробить підопічних Гансі Фліка чемпіонами. Натомість шанси на титул у Реала є суто математичними: навіть якщо вони виграють класичну дуель, то будь-яка наступна перемога Барси у трьох матчах усе одно принесе їй трофей.