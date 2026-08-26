За таких умов від тренера Жозе Моурінью варто було б очікувати змін у складі. Особливо враховуючи непереконливий дебют у попередньому матчі з Еспаньйолом, пише 24 Канал.

Як команди стартували у Ла Лізі

Мадридці буквально вимучили перемогу над далеко не зірковим каталонським клубом, а Моурінью має дякувати 21-річному Карлосу Еспі. Той не дав пресі знищити португальця, забивши вирішальний м'яч на 90-ій хвилині.

Хоча сильно це "Особливого" не врятувало: журналісти все одно вилили на нього ціле відро критики, звинувативши у поганій підготовці до сезону та нездатності вирішити проблеми, накопичені ще з часів роботи Альваро Арбелоа.

Для українських вболівальників хороша новина – це блідий виступ Тібо Куртуа. Бельгійський кіпер отримав найнижчу оцінку в команді, тож з'явилася легенька надія на те, що у мідвік Моурінью може вдатися до ротації і випустити Андрія Луніна.

У Сосьєдада старт чемпіонату видався зовсім кепський: поразка Бетісу в матчі, де баски переважили опонентів за гострими нагодами та очікуваними голами.

На чию користь говорить статистика

З минулого сезону мадридський Реал переніс серію у шість матчів без поразок на "Бернабеу" – Моурінью сподівається, що ця тенденція збережеться і на його дебют перед рідними трибунами.

Тим більше, у Сосьєдада з грою в гостях проблеми: сім останніх виїзних матчів вони не змогли виграти, а чотири з них взагалі завершили без набраних очок. Команду наче перемкнуло після тріумфу у Кубку Короля у квітні: з того часу жодної перемоги в офіційних зустрічах.

В очних протистояннях цифри безжальні до басків: Мадрид виграв усі шість останніх матчів із Сосьєдадом, а за 19 матчів у Мадриді в рамках чемпіонату Іспанії гостям вдалося здобути лише одну перемогу.