Реал остаточно підписав контракт з Алонсо: що відомо
- Карло Анчелотті покине "Реал" наприкінці сезону, а Хабі Алонсо очолить команду перед Клубним чемпіонатом світу 2025.
- Алонсо став найуспішнішим тренером в історії "Баєра", вигравши Бундеслігу, Кубок Німеччини та Суперкубок країни.
Карло Анчелотті покине мадридський Реал. Італійський спеціаліст працюватиме на чолі "Королівського клубу" до завершення поточного чемпіонату Іспанії.
Потім команду очолить відомий іспанський наставник Хабі Алонсо. Тренер Баєра вже попрощався з командою та вболівальниками леверкузенців, повідомляє 24 канал.
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Деталі угоди
За інформацією від авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Хабі Алонсо узгодив контракт з Реалом. Іспанець очолить "вершкових" перед Клубним чемпіонатом світу 2025, який стартує у червні.
Хабі Алонсо підписав угоду з "Королівським клубом" терміном на три роки – до літа 2028 року. Заробітна плата, яку отримуватиме іспанець у Мадриді, наразі не розголошується.
До слова. Карло Анчелотті тренував Реал з 2013 по 2015 рік, а у 2021 році вдруге очолив "Королівський клуб". Загалом італійський спеціаліст завоював 15 трофеїв за час роботи у Мадриді.
Нагадаємо, що Хабі Алонсо став найуспішнішим тренером в історії Баєра. Іспанський тренер у 2024 році завоював перший чемпіонський титул Бундесліги для леверкузенців, а також виграв Кубок Німеччини та Суперкубок країни.