Реал – Манчестер Сіті: де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться в середу, 11 березня. Гра пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу, де господарі прийматимуть гостей з Англії.

У грі може взяти участь український воротар Андрій Лунін. 24 канал розповість, о котрій годині розпочнеться матч і де його можна буде подивитися.

Дивіться також ФІФА вирішила змінити правила футболу через расистський скандал із Вінісіусом

О котрій розпочинається матч Реал – Манчестер Сіті?

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться з командою, що переможе у протистоянні Аталанта – Баварія.

Реал – Манчестер Сіті: де дивитися гру?

Пряму трансляцію матчу можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за передплатами "MEGOPACK" та "Спорт", а також у пакетах "MEGOPACK N+S" і "MEGOPACK Y".

Мовлення з передматчевої студії розпочнеться о 20:45.

До ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти Олександр Головко та Олег Маслюк.

Протистояння коментуватимуть Олександр Новак та Сергій Лук'яненко.

Матч також буде доступний з альтернативною коментаторською доріжкою, де працюватимуть Артем Дамницький та Олег Свищ. Вони збиратимуть кошти на автівку та FPV-дрони на оптоволокні для Сил Оборони України.

Чи зустрічалися Реал Мадрид та Манчестер Сіті раніше?