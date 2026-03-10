Реал – Манчестер Сіті: де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів
- Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реал Мадрид і Манчестер Сіті відбудеться 11 березня на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
- Пряму трансляцію можна переглянути на платформі MEGOGO, початок о 22:00 за київським часом.
Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться в середу, 11 березня. Гра пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу, де господарі прийматимуть гостей з Англії.
У грі може взяти участь український воротар Андрій Лунін. 24 канал розповість, о котрій годині розпочнеться матч і де його можна буде подивитися.
О котрій розпочинається матч Реал – Манчестер Сіті?
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА зустрінеться з командою, що переможе у протистоянні Аталанта – Баварія.
Реал – Манчестер Сіті: де дивитися гру?
Пряму трансляцію матчу можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO за передплатами "MEGOPACK" та "Спорт", а також у пакетах "MEGOPACK N+S" і "MEGOPACK Y".
Мовлення з передматчевої студії розпочнеться о 20:45.
До ведучого Віталія Кравченка приєднаються експерти Олександр Головко та Олег Маслюк.
Протистояння коментуватимуть Олександр Новак та Сергій Лук'яненко.
Матч також буде доступний з альтернативною коментаторською доріжкою, де працюватимуть Артем Дамницький та Олег Свищ. Вони збиратимуть кошти на автівку та FPV-дрони на оптоволокні для Сил Оборони України.
Чи зустрічалися Реал Мадрид та Манчестер Сіті раніше?
- Останній раз команди зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів у грудні 2025 року, і тоді Манчестер Сіті здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1.
- У минулорічному розіграші Реал Мадрид вибив Манчестер Сіті з плейофу на шляху до 1/8 фіналу з рахунком 6:3 за сумою двох матчів.