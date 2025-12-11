Реал зазнав болючої поразки в Лізі чемпіонів через дику помилку конкурента Луніна

Мадридський Реал потрапив у неприємну серію в листопаді та грудні. На жаль для фанатів "бланкос", їх невдачі продовжились і в 6-му турі Ліги чемпіонів.

В останніх семи зустрічах Реал виграв лише двічі та втратив лідерство у Ла Лізі. Саме з таким провальним бекграундом мадридці підійшли до надважливої битви проти Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал.

Кого втратив Реал?

На додачу до ігрової кризи, Алонсо не міг розраховувати на багатьох важливих гравців. Травми зазнали Карвахаль, Александер-Арнольд, Камавінга, а також аж три центрбеки.

Але головною втратою став Кіліан Мбаппе, який демонструє цього сезону шалену результативність – 25 голів у 21-му матчі. Проте перед битвою з Манчестер Сіті француз зламав палець та не зміг допомогти своїй команді.

Реал – Манчестер Сіті 1:2

Голи: Родріго, 28 – О'Райллі, 35, Голанд, 43 (пен).

Натомість підопічні Гвардіоли набрали ходу, вигравши чотири зустрічі поспіль. Тим не менш, Реалу вдалось здивувати гостей та вийти вперед на 28-й хвилині.

Родріго вдало втік у контратаку та завдав точного більярдного удару в дальній кут воріт Доннарумми. Проте розвинути чи вберегти перевагу господарям так і не вдалось.

Прикру, але надважливу помилку допустив Тібо Куртуа після кутового Сіті. Бельгієць не втримав м'яч в руках і подарував його О'Райллі, який впритул розстріляв ворота.

А перед перервою подарунок манкуніанцям зробив Рюдігер, який прихопив у власному майданчику Голанда. Суддя призначив пенальті після перегляду Var і сам Ерлінг його без проблем реалізував.

У другому таймі Реал шукав шляхи до воріт гостей, але приціл мадридців був збитий. Господарям не вдалось завдати бодай одного удару в площину воріт Доннарумми.

