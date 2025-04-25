Мадридський Реал сподівається здобути бодай один титул у сезоні. Однак для цього потрібно перемогти Барселону у фіналі Кубка Іспанії, пише 24 Канал.

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Реал дав задню

Гнів "королівського клубу" викликало призначення головним арбітром матчу Рікардо де Бургоса Бенгоечеа та арбітра ВАР Пабло Гонсалеса Фуертеса. На думку "вершкових", ці судді дуже часто помилялися під час матчів за їхньою участю.

Реал висловив протест проти призначення цих суддів. Команда Карло Анчелотті демонстративно відмовилася від пресконференції, а також скасувала офіційну передматчеву фотосесію та тренування.

Були побоювання, що Реал взагалі відмовиться від участі у фінальному протистоянні з Барселоною. Коли точка кипіння досягла апогею, клуб виступив з офіційною заявою.

У світлі чуток, які з’явилися останніми годинами, Реал Мадрид заявляє, що наша команда ніколи не думала про зняття завтрашнього фіналу,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, що про тиск зі сторони Реала заявив головний арбітр Рікардо де Бургоса Бенгоечеа. Відповідаючи на болюче питання під час пресконференції, суддя навіть розплакався.

Фінал Кубка Іспанії Барселона – Реал відбудеться у суботу, 26 квітня. Зустріч розпочнеться о 23:00 за київським часом.