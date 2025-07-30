Під час нинішнього трансферного вікна ходить чимало розмов щодо майбутнього Андрія Луніна. Українцем цікавиться чимало клубів, проте він досі залишається гравцем мадридського Реала.

Голкіпер хоче мати більше ігрової практики, через що існує ймовірність, що він може змінити клубну прописку. Напередодні "вершкові" отримали пропозицію щодо переходу свого воротаря, повідомляє 24 Канал із посиланням на Defensa Central.

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Хто хоче підписати Луніна?

Англійський Ньюкасл бажає підсилити свій склад Андрієм Луніним. Керівництво "сорок" запропонувало мадридському клубу три мільйони євро за річну оренду українця.

Проте Реал одразу відхилив цю пропозицію. Іспанський гранд готовий відпустити 26-річного голкіпера, але розглядає тільки повноцінний трансфер та оцінює свого футболіста мінімум у 20 мільйонів євро. Наразі невідомо, чи продовжуватимуть сторони перемовини.

Зазначимо, що сам Андрій Лунін збирається провести наступний сезон у мадридському клубі. Він вірить, що зможе нав'язати конкуренцію Тібо Куртуа та заслужити на збільшення ігрового часу.

Довідка. У кампанії-2024/2025 український воротар провів 14 поєдинків на клубному рівні. В них він пропустив 19 голів та шість разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що напередодні Хабі Алонсо назвав гравців, на яких не розраховує в наступному сезоні. До списку потрапили п'ять футболістів.