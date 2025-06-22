Реал у меншості здобув першу перемогу на Клубному чемпіонаті світу

У неділю, 22 червня, мадридський Реал провів свій другий матч у рамках Клубного чемпіонату світу-2025 з футболу. Суперником "Королівського клубу" стала мексиканська Пачука.

Мадридський Реал стартував на Клубному чемпіонаті світу-2025 з нічиєї проти саудівського Аль-Хіляля (1:1). У другому турі "вершковим" потрібно було здобути перемогу, щоб впевнено почуватися перед останнім матчем групового раунду, пише 24 Канал.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Як завершився матч Реала проти Пачуки на КЧС-2025

Суперники зустрічалися сім місяців тому в рамках Міжконтинентального кубка ФІФА. Тоді "королівський клуб" без проблем розгромив Пачуку з рахунком 3:0.

Проте з того часу відбулося багато змін у Реалі. Команду очолив новий головний тренер Хабі Алонсо, який тільки розпочав свою роботу.

Вдруге поспіль на КЧС іспанець довірив місце у воротах Тібо Куртуа, залишивши Андрія Луніна на лаві запасних.

У дебюті поєдинку фаворити опинилися в меншості. На 7-й хвилині арбітр вилучив Асенсіо за затримку суперника. Пачука вже за кілька хвилин ледь не скористалася чисельною перевагою, але Куртуа фантастичним сейвом ліквідував небезпеку.

Клас іспанського гранда дався взнаки на 35-й хвилині. Джуд Беллінгем скористався пасом Гарсії та з меж штрафного майданчика пробив у нижній кут воріт.

Ще до перерви Арда Гюлер подвоїв перевагу. 20-річний хавбек в один дотик переправив м'яч у ворота після асисту того ж Гонсало Гарсії.

По перерві "вершкові" довели рахунок до розгромного. Точним ударом відзначився Вальверде. Проте мексиканці зуміли огризнутися та забити гол престижу. Тібо Куртуа не врятував команду після пострілу Монтіеля.

До фінального свистка цифри на табло не змінилися. Реал переміг Пачуку з рахунком 3:1.

Реал – Пачука 3:1

Голи: Беллінгем, 35, Гюлер, 43, Вальверде, 70 – Монтіель, 80

Вилучення: Асенсіо, 7

Відеоогляд матчу Реал – Пачука

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Реал здобув першу перемогу під керівництвом Хаві Алонсо. У третьому турі мадридці зіграють проти Зальцбургу. Поєдинок відбудеться 27 червня та розпочнеться о 04:00 за київським часом.

До речі, у другому турі Ліонель Мессі разом з Інтером Маямі перервав неймовірну серію європейських клубів, яка тривала 25 років