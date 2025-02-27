Андрій Лунін видав суперматч за Реал в Кубку Іспанії та допоміг йому виграти у першому півфіналі

Воротар збірної України не підвів мадридців у першій грі Кубка Короля проти Реал Сосьєдада. Перемогу ж мадридському Реалу забезпечив гол Ендріка.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 0:1

Гол: Ендрік, 19.

В Кубку Іспанії 2024-2025 відбулись перші матчі 1/2 фіналу. У вівторок, 25 лютого, Барселона та Атлетіко розписали суперрезультативну нічию (4:4), повідомляє 24 Канал.

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Лунін показав клас

На наступний же день була винесена зустріч мадридського Реала на полі Реал Сосьєдада. Карло Анчелотті вирішив застосувати ротацію в цьому матчі.

Тренер дав відпочинок Тібо Куртуа, Федеріко Вальверде, Ферлану Менді, Кіліану Мбаппе, Луці Модричу та Родріго. Натомість з перших хвилин з'явились Ендрік, Гюлер та наш воротар Лунін.

Мадридці змогли відкрити рахунок в середині першого тайму. Ендрік вдало прийняв м'яч після крутого закидання від Беллінгема та реалізував вихід сам на сам.

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В подальшому ж господарі по грі не поступались мадридцям. Впевнено показав себе Андрій Лунін, який здійснив аж шість сейвів. У підсумку українцю вдалось зберегти свої ворота "на замку", що і принесло Реалу мінімальну перемогу.

Відомий портал Sofascore назвав Луніна найкращим гравцем матчу, виставивши йому оцінку 8,9. Для Андрія це дев'ятий матч в сезоні та четвертий – із кліншитом. Матч-відповідь на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться більше ніж за місяць, 1 квітня.