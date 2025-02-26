Барселона – Атлетіко 4:4

Голи: Педрі, 19, Кубарсі, 21, Мартінес, 41, Левандовський, 74 – Альварес, 1, Грізманн, 6, Льоренте, 84, Серлот, 90+3.

Цього тижня в Кубку Іспанії 2024-2025 проходять перші матчі півфінальної стадії. У вівторок, 25 лютого, Барселона приймала мадридський Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

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Ефектний початок від Атлетіко

Каталонці були явними фаворитами гри, тому тренер вирішив поберегти Гаві та Левандовського. Обидва опинились на лаві запасних. Атлетіко ж виставив наближений до основи склад, хіба що кидалась в очі відсутність Облака.

Гостям же вдалось поставити "блаугранас" у незручне становище вже на старті. За перші шість хвилин Атлетіко відзначився двічі, а героєм відрізку став Хуліан Альварес.

Аргентинець вже на 47-ій секунді вдало відгукнувся на подачу Лангле та впритул розстріляв ворота Щенсного. А за кілька хвилин Хуліан віддав асист на Грізманна, який ефектно накрутив суперників та подвоїв перевагу своєї команди.

Барса зім'яла "матрацників"

В подальшому Барселона володіла ініціативою, гості ж робили ставку на контратаки. У підсумку відбиватися у мадридців довго не вийшло, на перерву каталонці пішли вже лідерами.

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Камбек почав Педрі, який замкнув простріл від Кунде. А пізніше "матрацників" добили два кутових від Рафіньї. Бразилець своїми подачами прекрасно знаходив голови центрбеків, що дозволило Кубарсі та Мартінесу оформити по м'ячу.

Попри провал в другій половині першого тайму, Атлетіко не змінив свій малюнок гри після перерви. Як підсумок, вихід Левандовського дозволив Барселоні забити четвертий. Поляк добив у порожні ворота м'яч після ефектного проходу та асисту від Ямаля.

Атлетіко повернувся

Мадридці ж знайшли ресурс, щоб скоротити відставання в рахунку. Ніхто не встиг накрити Льоренте, якому Корреа покотив м'яч з флангу. Маркос забив здаля і цей гол поніс гостей вперед. Врешті решт Атлетіко вдалось вирвати нічию у компенсований час.

Захист Барселони "проспав" забігання від Ліно, який вийшов сам на сам із воротарем. Гравець віддав на вільного Серлота, який і добив м'яч у порожні ворота. Матч-відповідь на полі Атлетіко відбудеться 2 квітня.