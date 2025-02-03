Реал націлився на 15-річного гравця юнацької збірної Англії U-16

Реал часто підписує гравців, які певним чином вже проявили себе у футбольному світі. Проте цього разу "вершкові" націлились на зовсім юного та талановитого півзахисника.

"Королівський клуб" зацікавився 15-річним вінгером Лестера. У сферу інтересів мадридців потрапив англієць Джеремі Монга, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichjaes.net.

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Монга привернув увагу грандів

Реал серйозно налаштований на підписання Джеремі Монги, адже "вершковим" потрібно готувати нове покоління завчасно, щоб залишатись на високому рівні в еліті світового футболу.

"Королівський клуб" хоча і має чимало чудових виконавців, але їм також потрібна ротація. Тому англієць може добре вписатись у структуру команди, а згодом стати зіркою мадридського колективу.

Також на Джеремі Монга претендують інші імениті клуби. Челсі та Манчестер Сіті вже відправили Лестеру запит на трансфері 15-річного півзахисника "лисиць".

Що відомо про Монгу