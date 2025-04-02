Реал у драматичному матчі вирвав нічию у Реала Сосьєдада
У вівторок, 1 квітня, відбувся матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. У ньому зустрілися Реал та Реал Сосьєдад.
Реал – Реал Сосьєдад 4:4
Голи: Феліпе, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 – Мугуруса, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3.
Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі матчу. У першому матчі "вершкові" здобули перемогу з рахунком 0:1, пише 24 канал.
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Напружена гра для мадридців
Спочатку гравці Реала створювали небезпечні моменти у воріт суперника, однак не реалізовували їх.
Вже на 16-й хвилині гравці Реала Сосьєдад зуміли відкрити рахунок у матчі. Барренечеа, вискочивши віч-на-віч із флангу, влучив між ніг Луніну.
Гол Барренечеа: дивіться відео
Після цього Реал ще раз намагався атакувати, однак безуспішно.
Лише на 30-й хвилині "вершкові" реалізували свій момент. Вінісіус з глибини лівого флангу запустив Ендірка до штрафного майданчика суперника, а той перекинув м'яч над голкіпером.
Гол Реала: відео
З початком другого тайму Реал намагався весь час атакувати, однак забити гол не вдавалось. Під кінець 70-ї хвилини біля воріт Луніна також створили небезпечний момент.
На 72-й хвилині Реал Сосьєдад подвоїв свою перевагу. Алаба зрізав п'ятою поміж ніг українському голкіперу, зробивши рахунок 1:2.
Відео другого голу Реала Сосьєдад
Вже на 80-й хвилині Оярсабаль забив третій гол за гостей.
Гол Оярсабаля: дивіться відео
Згодом Реал зумів зрівняти рахунок. На 82-й хвилині Вінісіус пролетів до лівого флангу, після чого в штрафному прострілив у центр на Беллінгема, а той у дотик замкнув удар. На 86-й хвилині Чуамені головою замкнув навіс з кутового від Родріго.
Гол Беллінгема: відео
Відео голу Чуамені
Здавалося, що квиток у фінал вже у руках "Королівського клубу", однак у додатковий час Оярсабаль оформив дубль.
Дубль Оярсабаля: відео
Під кінець екстратаймів Реал все ж вирвав нічию. Голом відзначився Рюдігер.
За підсумками двох матчів (5:4) "вершкові" вийшли у фінал Кубка Іспанії.
Відзначимо, що суперник Реала визначиться у протистоянні Атлетіко та Барселони. У першому матчі вони зіграли внічию.