Реал у драматичному матчі вирвав нічию у Реала Сосьєдада

У вівторок, 1 квітня, відбувся матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. У ньому зустрілися Реал та Реал Сосьєдад.

Реал – Реал Сосьєдад 4:4

Голи: Феліпе, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 – Мугуруса, 16, Алаба, 72 (автогол), Оярсабаль, 80, 90+3.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі матчу. У першому матчі "вершкові" здобули перемогу з рахунком 0:1, пише 24 канал.

Читайте також Залишилося два чи три місяці, – Лунін прокоментував своє майбутнє в Реалі

Напружена гра для мадридців

Спочатку гравці Реала створювали небезпечні моменти у воріт суперника, однак не реалізовували їх.

Вже на 16-й хвилині гравці Реала Сосьєдад зуміли відкрити рахунок у матчі. Барренечеа, вискочивши віч-на-віч із флангу, влучив між ніг Луніну.

Гол Барренечеа: дивіться відео

Після цього Реал ще раз намагався атакувати, однак безуспішно.

Лише на 30-й хвилині "вершкові" реалізували свій момент. Вінісіус з глибини лівого флангу запустив Ендірка до штрафного майданчика суперника, а той перекинув м'яч над голкіпером.

Гол Реала: відео

З початком другого тайму Реал намагався весь час атакувати, однак забити гол не вдавалось. Під кінець 70-ї хвилини біля воріт Луніна також створили небезпечний момент.

На 72-й хвилині Реал Сосьєдад подвоїв свою перевагу. Алаба зрізав п'ятою поміж ніг українському голкіперу, зробивши рахунок 1:2.

Відео другого голу Реала Сосьєдад

Вже на 80-й хвилині Оярсабаль забив третій гол за гостей.

Гол Оярсабаля: дивіться відео

Згодом Реал зумів зрівняти рахунок. На 82-й хвилині Вінісіус пролетів до лівого флангу, після чого в штрафному прострілив у центр на Беллінгема, а той у дотик замкнув удар. На 86-й хвилині Чуамені головою замкнув навіс з кутового від Родріго.

Гол Беллінгема: відео

Відео голу Чуамені

Здавалося, що квиток у фінал вже у руках "Королівського клубу", однак у додатковий час Оярсабаль оформив дубль.

Дубль Оярсабаля: відео

Під кінець екстратаймів Реал все ж вирвав нічию. Голом відзначився Рюдігер.

За підсумками двох матчів (5:4) "вершкові" вийшли у фінал Кубка Іспанії.

Відзначимо, що суперник Реала визначиться у протистоянні Атлетіко та Барселони. У першому матчі вони зіграли внічию.