Лунін зберіг ворота "сухими" у прощальному матчі Анчелотті та Модрича

У суботу, 24 травня, відбулися матчі останнього 38-го туру іспанської Ла Ліги. На "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді зустрілися Реал та Реал Сосьєдад.

Реал – Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Мбаппе, 38, 83

Поєдинок у Мадриді вже не мав турнірного значення, але у нього був особливий підтекст. Цей поєдинок став останнім для головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті та легенди клубу Луки Модріча, пише 24 Канал.

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Прощальний матч Анчелотті та Модрича

У старті "галактікос" вийшов українець Андрій Лунін. Для українця це був лише 13-й матч в сезоні.

Перед початком матчу вболівальники Реала вивісили банери на честь Карло Анчелотті та Луки Модрича. Таким чином вони висловили вдячність культовим особам "королівського клубу". У центрі поля розмістили величезну футболку з номером 10 та прізвищем – Модрич.

Хорватський ветеран вийшов у стартовому складі та відіграв 87 хвилин. Наприкінці зустрічі фани влаштували овацію Модричу. Не стримував сліз і Карло Анчелотті, який здобув з клубом 15 трофеїв.

Щодо матчу, то Реал здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0. Дублем відзначився Кіліан Мбаппе. Спочатку француз не реалізував пенальті на 38-й хвилині. Однак одразу ж реабілітувався забитим голом.

За сім хвилин до завершення поєдинку бомбардир подвоїв перевагу "вершкових". Кіліан більярдним ударом вразив ворота після передачі Вінісіуса Жуніора.

У підсумку поєдинок завершився перемогою команди Анчелотті з рахунком 2:0. Андрій Лунін відстояв на "нуль". До речі, це п'ятий кліншит українця в сезоні.

Відеоогляд матчу Реал – Реал Сосьєдад

Реал фінішував другим у Ла Лізі з 84 очками. А от Реал Сосьєдад завершив чемпіонат на 11-й позиції з 46 очками.