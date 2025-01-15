Анчелотті зізнався, чи зіграє Лунін у наступному матчі Реала після п'яти пропущених голів Куртуа

У четвер, 16 січня, відбудуться матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Закриватиме цей раунд поєдинок між Реалом і Сельтою.

Мадридський колектив спробує реабілітуватися після розгромної поразки у фіналі Суперкубка Іспанії від Барселони. Напередодні підопічні Карло Анчелотті поступилися з рахунком 2:5.

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Чи отримає Лунін свій шанс

Головний тренер "вершкових" взяв участь у пресконференції перед майбутнім поєдинком. Він розповів, в якому стані перебувають гравці його команди та зізнався, хто захищатиме ворота проти Сельти, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Реала.

Фізично всі добре відновилися після того, що ми побачили на сьогоднішньому тренуванні. Щось може змінитися, але ідея полягає в тому, щоб проти Сельти поставити найкращу можливу команду. У воротах гратиме Лунін,

– сказав Анчелотті.

Довідка. У нинішньому сезоні 25-річний український воротар провів шість матчів у складі Реала. В них він пропустив 8 голів і тричі відіграв "на нуль".

Нагадаємо, що востаннє Андрій Лунін виходив на поле 6 січня в матчі проти Депортіво Мінеро. Тоді голкіпер збірної України допоміг "вершковим" здобути розгромну перемогу, залишивши свої ворота "сухими" – 5:0.