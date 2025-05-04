Реал з дублем Мбаппе та суперголом Гюлера ледве не втратив перемогу з Сельтою
- Мадридський Реал здобув перемогу 3:2 над Сельтою завдяки дублю Мбаппе та суперголу Гюлера.
- Реал залишився на другому місці в турнірній таблиці з 75 очками, відстаючи від Барселони на чотири бали.
Мадридський Реал переслідує Барселону в гонці за чемпіонство у Ла Лізі. Тож у матчі 34-го туру проти Сельти "королівський клуб" не мав права на помилку.
Реал – Сельта 3:2
Голи: Гюлер, 33, Мбаппе, 39, 49 – Родрігес, 69, Сведберг, 76
У стартовому складі "вершкових" знову не знайшлося місця Андрію Луніну. Карло Анчелотті довірив місце у воротах Тібо Куртуа, пише 24 Канал.
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"Валідольна" перемога Реала
"Вершкові" відкрили рахунок на 33-й хвилині завдяки фантастичному удару Арда Гюлера. 20-річний турецький вінгер з межі штрафного майданчику поцілив у праву дев'ятку.
Ще до перерви Реал збільшив перевагу. Кіліан Мбаппе на всі сто скористався своїм моментом – 2:0.
На 49-й хвилині Гюлер вивів Мбаппе на побачення з голкіпером Сельти. Форвард збірної Франції ефектно довів рахунок до розгромного.
Здобувши комфортну перевагу футболісти "галактікос" заспокоїлися. Цим скористалися гості. Родрігес та Сведберг скоротили розрив до мінімуму, повернувши інтригу в матчі.
Втім, до фінального свистка цифри на табло не змінилися. Реал здобув важливу перемогу 3:2 над Сельтою.
Відеоогляд матчу Реал – Сельта
- У турнірній таблиці Реал із 75 очкам залишився на другому місці. Відстань до Барселони становить чотири бали.
- Сельта у Ла Лізі йде сьомою (46 очок).