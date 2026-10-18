Реал проведе перший з чотирьох матчів внутрішнього чемпіонату, який пройде без Вінісіуса Жуніора. Про гру проти Севільї розповідає 24 Канал.

З чим Реал та Севілья підходять до матчу

Гості розташовуються на п’ятому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Команда з півдня країни має 14 очок після 8 турів, що на 4 менше від доробку їх майбутнього суперника.

Севілья виступає з перемінним успіхом. У перших семи турах підопічні Луїса Гарсії поступилися лише мадридському Атлетіко та Барселоні, але одразу після завершення паузи на матчі збірних, у минулому турі, розписали "мирову" із Леванте – 3:3.

Реал після міжнародної перерви двічі влаштував емоційні гойдалки для фанатів. Спочатку у грі з вилученням Вінісіуса "вершкові" здолали Вільярреал (1:0), а в Лізі чемпіонів наприкінці матчу перемогли італійську Рому (4:3).

У випадку успішної гри у матчі 9 туру Реал випередить у турнірній таблиці Бетіс, який поступився каталонській Барселоні (2:5).

Як Реал та Севілья грають очні матчі

Минулі десять поєдинків приносили позитивні емоції переважно мадридцям. За цей час вони зуміли перемогти 9 разів, а ще один поєдинок завершився у нічию.

Минулого разу севільці перемагали Реал у вересні 2018, коли столичний клуб тренував Хулен Лопетегі.

Зазначимо, що матч Реал – Севілья відбудеться у неділю, 18 жовтня. Стартовий свисток у матч пролунає о 22:00 за київським часом.