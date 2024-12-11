Київське Динамо готується до чергової битви у Лізі Європи 2024-2025. "Біло-сині" в рамках 6 туру відправляться в гості до іспанського Реал Сосьєдада.

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Чимало гравців у лазареті

Кияни відверто провалюють цей сезон в другому за рангом єврокубку. У перших п'яти зустрічах Динамо не здобуло жодного балу. Втім головний тренер команди Олександр Шовковський закликав не поспішати із висновками, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт киян.

Робити підсумки потрібно не посередині турніру, а вже після його закінчення. Можу сказати, що він додав певної пікантності. У кожному матчі команди виходять грати виключно на перемогу. Немає прохідних матчів і це є додатковим плюсом. Навантаження на гравців зросло, особливо на тих, які також виступають за свої національні збірні. Ми бачимо велику кількість травм і це є одним із негативних моментів. Футболісти мають бути професіоналами до кінця, мають виходити на футбольне поле і доводити свою принциповість та позицію, готовність грати в кожному матчі,

– заявив Шовковський.

Крім цього, Динамо підходить до бою в Сан-Себастьяні із кадровими проблемами. Головний тренер розповів, що не зможе розраховувати на Андрія Ярмоленка, Миколу Шапаренка та Тараса Михавка.

Також раніше були поза грою Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв та Браян Себальос. Суперник же очікує на Динамо непростий. Реал Сосьєдад є постійним учасником єврокубків та нині посідає шосте місце у Ла Лізі.

В останні роки команда стабільно виступає в Ла Лізі, перебуває у верхній частині турнірної таблиці. На останньому чемпіонаті Європи найбільше гравців було якраз із Реал Сосьєдаду у складі збірної Іспанії, що стала чемпіоном та показала дуже якісну гру. Це свідчить про чудовий напрямок стратегічного розвитку, який за останні роки обрала команда. Вона полюбляє грати із м’ячем, полюбляє флангові атаки, показує дуже гарну гру. Я вважаю, що в нас буде завтра дуже пристойний суперник,

– дав свою оцінку іспанцям тренер Динамо.

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Нагадаємо, що матч Реал Сосьєдад – Динамо відбудеться у Сан-Себастьяні в четвер, 12 грудня. Пряма трансляція зустрічі буде доступна на OTT-платформі MEGOGO. Початок – о 22:00 за київським часом.