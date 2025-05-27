Реал практично завершив трансфер одноклубника Трубіна: що відомо

Хабіо Алонсо замінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера Реала. Новий керманич "Королівського клубу" одразу влаштував перебудову, намагаючись закрити проблемні позиції у команді.

Цього літа до мадридців приєднається Трент Александер-Арнольд, Ніко Пас та Дін Хейсен. Наразі "вершкові" планують закрити позицію лівого захисника, повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

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Трансфер на фінальній стадії

За наявною інформацією Реал майже завершив ще один трансфер. "Королівський клуб" практично домовився про перехід Альваро Каррераса з Бенфіки.

Приблизна сума, яку "вершкові" заплатять за перехід іспанського захисника, 50 мільйонів євро. Мадридці хотіли зекономити на трансфері, залучивши Манчестер Юнайтед.

"Червоні дияволи" могли викупити Каррераса за 18 мільйонів, а потім продатий його у Реал. Одна наразі цей варіант не розглядається "Королівським клубом".

Цікаво. Альваро Каррерас зіграв всього у 66 матчах за Бенфіку, оформив 5 голів та 6 результативних передач. Іспанець у складі "орлів" вигравав Кубок португальської ліги.

Раніше повідомляли, що Реал знайшов заміну Андрію Луніну, якщо український голкіпер покине "Королівський клуб".