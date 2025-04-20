Категоричне рішення: Реал може звільнити Анчелотті найближчими днями

Реал зупинився на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. "Королівський клуб" зазнав прикрої поразки у двоматчевому протистоянні з Арсеналом та вилетів з турніру.

Тепер "вершкові" продовжують боротьбу у Ла Лізі, намагаючись хоча б зрівнятись за очками з Барселоною, яка має перевагу у 4 пункти. Наступна гра у чемпіонаті Іспанії може стати останньою для Карло Анчелотті у руля мадридців.

Читайте також Президент Реала запланував масштабну трансферну кампанію після вильоту з Ліги чемпіонів

Вирішальна гра для Анчелотті

Як стало відомо, 24 каналу із посиланням на Relevo, матч 32-го туру чемпіонату Іспанії може стати останньою для Карло Анчелотті, як головного тренера Реала. Мадридці зустрінуться з непоступливим Атлетіком з Більбао.

Якщо "вершкові" зазнають невдачі у грі проти басків, тоді італійського наставника звільнять одразу після матчу. Раніше повідомлялось, що майбутнє Анчелотті вирішиться після фіналу Кубка Іспанії проти Барселони – 26 квітня.

До слова. Контракт Карло Анчелотті діє до червня 2026 року. Італійський тренер вдруге очолив Реал у 2021 році, вигравши 11 трофеїв, з яких два "золота" Ла Ліги та дві Ліги чемпіонів.

Матч між Реалом та Атлетіком Більбао відбудеться 20 квітня у Мадриді. Початок гри на "Бернабеу" заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що ексгравець, а нині один з директорів Реала Сантьяго Соларі може очолити команду замість Карло Анчелотті. Аргентинця розглядають як тимчасову заміну.