В Іспанії ухвалили рішення щодо Луніна за участь у конфлікті з гравцями Барселони

Андрій Лунін був вилучений у матчі Реал – Барселона у рамках 10 туру Ла Ліги-2025/2026. Український воротар взяв активну участь у штовханині, яка спалахнула між командами наприкінці Ель-Класіко.

Мадридський клуб вирішив оскаржити вилучення Андрія Луніна. 29 жовтня дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії виніс рішення щодо апеляції червоної картки українського голкіпера Реала, пише 24 Канал із посиланням на Mundo Deportivo.

Яке рішення щодо апеляції Реала на вилучення Луніна?

Дисциплінарний комітет вирішив відхилити вилучення Луніна. Андрій отримав дискваліфікацію на один матч. Таким чином, український голкіпер не зможе зіграти у найближчому турі Ла Ліги проти Валенсії 1 листопада. Відзначимо, що Лунін ще досі не дебютував у поточному сезоні-2025/2026.

Вихід зі своєї технічної зони, щоб агресивно протистояти лаві запасних суперника, після чого його довелося стримувати товаришам по команді,

– йдеться у рапорті головний арбітр Сесар Сото Градо щодо епізоду із Луніним.

Нагадаємо, що матч закінчився перемогою Реала над Барселоною з рахунком 2:1. Усі голи були забиті у першому таймі, а переможний м'яч записав у свій актив Кіліан Мбаппе. Ця звитяга дозволила команді Хабі Алонсо, яка очолює турнірну таблицю Ла Ліги після 10-ти турів, збільшити свою перевагу до 5-ти балів – 27 проти 22-х очок у каталонців. "Блаугранас" йде другою.

Що відомо про штовханину та вилучення Луніна?