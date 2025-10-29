Мадридский клуб решил обжаловать удаление Андрея Лунина. 29 октября дисциплинарный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по апелляции красной карточки украинского голкипера Реала, пишет 24 Канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

К теме В Реале возмущены удалением Лунина в Эль-Класико: будет ли наказан украинец

Каково решение по апелляции Реала на удаление Лунина?

Дисциплинарный комитет решил отклонить удаление Лунина. Андрей получил дисквалификацию на один матч. Таким образом, украинский голкипер не сможет сыграть в ближайшем туре Ла Лиги против Валенсии 1 ноября. Отметим, что Лунин еще до сих пор не дебютировал в текущем сезоне-2025/2026.

Выход из своей технической зоны, чтобы агрессивно противостоять скамейке запасных соперника, после чего его пришлось сдерживать товарищам по команде,

– говорится в рапорте главный арбитр Сесар Сото Градо по эпизоду с Луниным.

Напомним, что матч закончился победой Реала над Барселоной со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме, а победный мяч записал в свой актив Килиан Мбаппе. Эта победа позволила команде Хаби Алонсо, которая возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после 10-ти туров, увеличить свое преимущество до 5-ти баллов – 27 против 22-х очков у каталонцев. "Блаугранас" идет второй.

Что известно о потасовке и удалении Лунина?