Сергій Ребров може залишити національну збірну України. Наставником "синьо-жовтих" предметно зацікався титулований грецький клуб.

Грецький Панатінаїкос розглядає Сергія Реброва кандидатом на посаду головного тренера. Представники клубу вже виходили на контракт з українським фахівцем, пише 24 Канал з посиланням на SDNA.

Чи покине Ребров збірну України?

Грецький клуб звільнив португальця Руї Віторію після поразки в Суперлізі від Кіфісії (2:3). Менеджмент клубу розглядає кандидатури іноземних фахівців.

За інформацією джерела, Сергій Ребров є головною ціллю Панатінаїкоса. Сторони вже контактували та повідомили українському тренеру про зацікавленість у співпраці. Наразі команду очолює асистент Христос Контіс.

Зазначимо, що Сергій Ребров має чинний контракт з Українською асоціацією футболу, який діє до липня 2026 року. Тож за дострокове розірвання угоди грецький клуб повинен буде сплатити компенсацію, якщо Ребров погодиться очолити Панатінаїкос.

До слова. Грецький Панатінаїкос вибив донецький Шахтар з кваліфікації Ліги Європи-2025/26. "Зелені" були точнішими за "гірників" у серії післяматчевих пенальті.

Чи реальна відставка Реброва?