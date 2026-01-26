Скандал з лідером збірної України: Ребров відповів, чи втручався особисто в ситуацію

Наставник збірної України Сергій Ребров відреагував на повернення гравця Полісся Олексія Гуцуляка до основи клубу. Він також висловився щодо впливу цього рішення на перспективи футболіста у збірній.

Наставник головної команди країни звернув увагу на ситуацію навколо Олексія Гуцуляка після його повернення до основи житомирського клубу. У коментарі для ютуб-каналу Полісся Ребров наголосив, що для кандидатів у національну команду вирішальним є регулярна робота в повноцінних умовах.

Про що саме говорив Ребров?

Коуч національної збірної розповів, що вирішував цю ситуацію особисто, адже для нього важливо, щоб потенційний гравець головної команди країни мав стабільний тренувальний процес.

Він також підкреслив, що виступ Гуцуляка в команді U-19 – не достатній для підготовки до матчів за національну збірну.

Я дуже вдячний президенту і тренеру Полісся, що вони повернули Олексія – це дозволить йому якісно підготуватися як до ігор клубу, так і до потенційних викликів у збірну,

– додав наставник.

Що сталося з Гуцуляком?

Олексій Гуцуляк – півзахисник житомирського Полісся, якого раніше відправили до юнацької команди U-19. Після цього виникли дискусії щодо його подальшого використання та перспектив у національній збірній.

Керівництво Полісся вирішило повернути гравця в основну обойму команди, що дозволило зняти частину невизначеності навколо його тренувань і можливого виклику до збірної.

Що відомо про Олексія Гуцуляка?