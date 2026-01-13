Двох лідерів "вовків" було переведено в колектив U-19. Вони не залучатимуться до підготовки першої команди до весняної частини сезону, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Полісся.

Чому Полісся пішло на такий крок?

Клуб ухвалив таке рішення через відмову футболістів продовжити контракти, які завершуються наприкінці кампанії-2025/2026. Пресслужба "вовків" заявила, що запропонувала Гуцуляку та Чоботенку нові угоди на значно покращених умовах, але гравці відмовилися їх підписувати.

У клубі стверджують, що діяли послідовно, терпляче та з повагою до футболістів. Їм надали достатньо часу для ухвалення рішень, проте сторони так і не досягнули домовленості.

У цій ситуації тренерський штаб і керівництво клубу мають чітку відповідальність – будувати команду не лише на найближчі матчі, а на довгострокову перспективу, спираючись на гравців, які пов’язують своє майбутнє з ФК Полісся, поділяють його амбіції та готові бути частиною стратегічного розвитку клубу,

– йдеться у заяві.

Раніше інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що представники Чоботенка нібито шантажували Полісся під час перемовин щодо продовження угоди, через це того врешті-решт перевели в молодіжну команду. Він анонсував, що схожа доля може спіткати й Гуцуляка.

До слова. Олексій був найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році. Вінгер Полісся записав у свій актив 5 голів.

Зазначимо, що Гуцуляком цікавиться низка європейських клубів. Була інформація про інтерес з Італії, а також від грандів Шотландії та Греції.

Що відомо про кар'єру Гуцуляка?