В компанію до Реброва: Шовковський став третім переможцем УПЛ в якості гравця та тренера

Наставник Динамо увійшов до невеликої когорти спеціалістів-тріумфаторів УПЛ. Шовковський є рекордсменом по перемогам в УПЛ в якості гравця, але тепер відкрив для себе новий статус.

В чемпіонаті України 2024-2025 завершився 29 тур УПЛ. За тиждень до фінішу сезону визначився новий чемпіон України, котрим стало київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Троє унікальних тренерів

Команда Олександра Шовковського зіграла внічию із Чорноморцем та стала недосяжною для головного переслідувача Олександрії. Для киян це вже 17-те чемпіонство в УПЛ.

Крім того, це "золото" дозволило наставнику Динамо опинитися в списку унікальних особистостей в чемпіонаті України. Шовковський став третім в історії, кому вдалось виграти УПЛ в якості гравця та тренера.

Першим став Анатолій Дем'яненко, який під завісу кар'єри повернувся на сезон в Динамо та виграв чемпіонат України 1992-1993. Пізніше спеціаліст очолив киян на два сезони та виграв чемпіонат у кампанії 2006-2007.

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Другим у цей список потрапив Сергій Ребров, який дев'ять разів вигравав "золото" в УПЛ. В середині 10-х Сергій Станіславович три сезони очолював Динамо та привів команду до двох чемпіонств.

Що ж стосується Шовковського, то голкіпер є рекордсменом УПЛ за кількістю трофеїв (14). Перемога в чемпіонаті України дозволила Динамо вийти у кваліфікацію Ліги чемпіонів.