Буковина домовилась про гучний трансфер колишнього гравця Вулвергемптона

Ренат Дадашов найближчим часом стане гравцем Буковини. 27-річний нападник збірної Азербайджану приєднається до клубу на правах вільного агента.

Як стало відомо 24 Каналу з власних джерел, трансфер гравця до чернівецького клубу вже є вирішеною справою. Перехід футболіста фактично погоджений, а офіційне оформлення угоди очікується у вівторок, 8 вересня.

Дадашов змінить Польщу на Україну

Перед підписанням контракту Дадашов має пройти медичний огляд. Азербайджанський нападник залишив люблінський Мотор у статусі вільного агента

За інформацією ТаТоТаке, однією з причин відходу футболіста з польського клубу стало його бажання отримувати більше ігрової практики.

Дадашов має зріст 188 сантиметрів і виступає на позиції центрального нападника. Його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється у 400 тисяч євро.

До виступів за Мотор азербайджанець захищав кольори Радом'яка у Польщі, а протягом кар'єри також виступав за англійський Вулвергемптон, швейцарський Грассхоппер, турецький Анкарагюджю та інші клуби.

Від юнацьких збірних Німеччини до Азербайджану

Футбольний шлях Дадашова розпочинався у німецькому Айнтрахті з Франкфурта. На юнацькому рівні він навіть отримував виклики до збірних Німеччини U-16 та U-17.

На дорослому рівні нападник вирішив представляти Азербайджан. За національну команду Ренат Дадашов уже провів 45 матчів та забив 7 голів.

Тепер форвард спробує допомогти Буковині закріпитися в українській Прем'єр-лізі. Чернівецький клуб після п'яти турів набрав 6 очок та посідає 8-ме місце у турнірній таблиці УПЛ.