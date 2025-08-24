У серпні 2018 року в окупованому Криму відбувся турнір "Крим Rush. Прощавай, зброя". У мережі друге життя отримало відео за участі зрадника України Рената Лятифова.

Відео, яке повторно опублікували 24 серпня 2025 року, вже зібрало понад 800 тисяч переглядів. Курйозний випадок за участі Рената Лятифова бурхливо обговорюють у мережі, повідомляє 24 канал.

Що відбулось на турнірі у Криму?

29 серпня 2025 року чемпіон України з греплінгу Ренат Лятифов бився проти Карло Капути з Хорватії. Хорватський боєць на п'ятій секунді бою безжально відправив суперника у нокаут.

Зрадник України втратив орієнтацію після удару Капути. І вочевидь, не розуміючи, що відбувається в октагоні та пішов в атаку на Армена Ананяна. Рефері вимушений був виконати задушливий прийом, аби заспокоїти Лятифова.

Відео з бою Лятифов – Капута:

Хто такий Ренат Лятифов?

Ренат Лятифов народився у 1989 році у селі Гранітне, що у Донецький області, Україна.

За походженням Лятифов – кримський татарин. Ренат ставав чемпіоном країни з самбо та греплінгу, а також перемагав на Гран-прі ProFC і бився серед топів ММА.

З початку повномасштабного вторгнення Ренат Лятифова залишився у Донецьку та представляв "днр" на турнірах в Росії, а місцеві ЗМІ називають його російським бійцем.

