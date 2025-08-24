Відео, яке повторно опублікували 24 серпня 2025 року, вже зібрало понад 800 тисяч переглядів. Курйозний випадок за участі Рената Лятифова бурхливо обговорюють у мережі, повідомляє 24 канал.

Що відбулось на турнірі у Криму?

29 серпня 2025 року чемпіон України з греплінгу Ренат Лятифов бився проти Карло Капути з Хорватії. Хорватський боєць на п'ятій секунді бою безжально відправив суперника у нокаут.

Зрадник України втратив орієнтацію після удару Капути. І вочевидь, не розуміючи, що відбувається в октагоні та пішов в атаку на Армена Ананяна. Рефері вимушений був виконати задушливий прийом, аби заспокоїти Лятифова.

Відео з бою Лятифов – Капута:

Хто такий Ренат Лятифов?

Ренат Лятифов народився у 1989 році у селі Гранітне, що у Донецький області, Україна.

За походженням Лятифов – кримський татарин. Ренат ставав чемпіоном країни з самбо та греплінгу, а також перемагав на Гран-прі ProFC і бився серед топів ММА.

З початку повномасштабного вторгнення Ренат Лятифова залишився у Донецьку та представляв "днр" на турнірах в Росії, а місцеві ЗМІ називають його російським бійцем.

Раніше повідомляли про те, що Вальтер Вокер вийшов на бій під російську пісню на турнірі UFC. Ба більше, бразильський боксер зізнався у "безмежній любові" до Росії.