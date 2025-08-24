Видео, которое повторно опубликовали 24 августа 2025 года, уже собрало более 800 тысяч просмотров. Курьезный случай с участием Рената Лятифова бурно обсуждают в сети, сообщает 24 канал.
Что произошло на турнире в Крыму?
29 августа 2025 года чемпион Украины по греплингу Ренат Лятифов сражался против Карло Капуты из Хорватии. Хорватский боец на пятой секунде боя безжалостно отправил соперника в нокаут.
Предатель Украины потерял ориентацию после удара Капуты. И очевидно, не понимая, что происходит в октагоне и пошел в атаку на Армена Ананяна. Рефери вынужден был выполнить удушающий прием, чтобы успокоить Лятифова.
Видео с боя Лятифов – Капута:
Кто такой Ренат Лятифов?
- Ренат Лятифов родился в 1989 году в селе Гранитное, что в Донецкой области, Украина.
- По происхождению Лятифов – крымский татарин. Ренат становился чемпионом страны по самбо и греплингу, а также побеждал на Гран-при ProFC и дрался среди топов ММА.
- С начала полномасштабного вторжения Ренат Лятифова остался в Донецке и представлял "днр" на турнирах в России, а местные СМИ называют его российским бойцом.
