Бразильський боєць змішаних єдиноборств Ренато Мойкано знайшов глобальну змову у тому, що Іспанія виграла чемпіонат світу, обігравши у фіналі Аргентину. Виявляється, усе було заплановано заздалегідь ще в той момент, коли 19 років тому Ліонель Мессі купав у ванні Ламіна Ямаля.

Зірка UFC побачив у тому легендарному фото, яке не згадував перед вирішальним матчем лише лінивий, масонський знак, пише 24 Канал.

Що Ренато Мойкано розповів про масонів і Мундіаль

За словами південноамериканця, світлина, на якій аргентинський геній купає у дитячій ванночці Ламіна Ямаля, коли той ще був немовлям, це "суто масонська історія".

Хто взагалі довзолив би футболісту купати дитину?

– щиро дивується Мойкано.

Так само теорія змови, за версією бійця UFC, стосується поразки іспанця Ілії Топурії під час вечора на честь 250-річчя Сполучених Штатів на галявині Білого дому на день народження Дональда Трампа. Мовляв, Топурію "принесли в жертву, щоб Іспанія могла виграти Кубок світу".

Суперником грузинського іспанця був американець Джастін Гейджі. Схоже, бразилець натякає, що Топурія мав програти співвітчизнику Дональда Трампа, щоб потім "Фурія Роха" отримала допомогу у здобутті свого другого світового титула.

У соцмережах маячню Мойкано про масонів і "всесвітній договорняк" не оцінили. Хтось з коментаторів лише посміявся з вигадок бійця, а інші зазначили, що він на тлі ударів по голові на тренуваннях і під час поєдинків вже не сповна розуму.