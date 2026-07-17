Вперше Ламін Ямаль та Ліонель Мессі зустрілись ще у 2007 році. Тоді у Барселоні майбутні фіналісти ЧС-2026 зробили вірусне фото, розповідає 24 Канал.

Як відбулась перша зустріч Мессі та Ямаля

Це сталось, коли майбутньому вінгеру збірної Іспанії було лише кілька місяців, а восьмиразовий володар "Золотого м’яча" ще й не думав про третій фінал ЧС у власній кар’єрі. Тоді у колекції великих трофеїв Мессі була хіба що перемога у Лізі чемпіонів 2005/06.

У 2007 році Барселона спільно з газетою Diario Sport та UNICEF щороку робили благодійний календар, де розмістили світлини футболістів з дітьми.

Звісно, Ламін, якому було лише кілька місяців, потрапив у проєкт не через футбольні здібності. Популярна світлина з’явилась завдяки лотереї. Родини з робочого району Рокафонда у каталонському місті Матаро, де мешкала сім’я Ямаля, отримали нагоду взяти участь у розіграші.

Там батьки майбутнього важливого футболіста "Фурії Рохи" й витягнула квиток у проєкт.

Коли світ дізнався про цю фотосесію.

Доречі, знімок, який став популярним, був далеко не одним у фотосесії. Наприклад, є ще фото за участі Мессі, Ямаля та матері іспанця Шейли Ебана.

Його у своєму інстаграм у липні 2024-го, під час переможного для Іспанії Євро-2024, поширив батько Ламіна. Мунір Насрауї охрестив це "початком двох легенд".

Сама фотосесія минула доволі важко для Мессі. Її здійснював фотограф Жоан Монфорт, який описував Ліонеля як дуже сором’язливого хлопця.

Він виходив із роздягальні й раптом опинився в іншій роздягальні, де стояв пластиковий таз, повний води, а всередині лежало немовля. Це було складно. Спочатку він навіть не знав, як його тримати,

– цитує Монформа BBC.

Фотограф зазначив, що зйомка відбувалась не у фотостудії, а у гостьовій роздягальні "Камп Ноу" і аби розрядити атмосферу він приніс гумову качечку своєї доньки.

Чому фото Ямаля та Мессі унікальне

Ініціатива таких сімейних календарів існувала з 2004-го по 2010 рік, тому за цей час через проект пройшло близько 70 дітей, але лише Ламін Ямаль потрапив на високий рівень.

Наймолодшим учасникам останньої такої зйомки зараз може бути близько 17 років, тому залишається невеликий шанс, що у майбутньому ми побачимо їх на футбольних полях. Проте, наразі немає інформації про жодну дитину з цієї когорти, яка потрапила б на професійний рівень, окрім Ламіна.

Що відомо про майбутнє протистояння

На футбольному полі 19-річна та 39-річна зірки спорту уперше зійдуться у фіналі чемпіонату світу. Стартовий свисток цієї гри заплановано о 22.00 за київським часом 19 липня.

Під вирішальний поєдинок у Нью-Йорку ФІФА впровадила цікаві призи для переможців. Команда-чемпіон вперше в історії отримає чемпіонські персні на додачу до традиційного кубка та золотих медалей.