Турнір ще до свого старту обіцяв бути безпрецедентним, адже на ньому запланована найбільша в історії кількість матчів – 104. А також вперше представлені аж 48 країн, нагадує 24 Канал.
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Що потрібно знати про чемпіонат світу 2026?
Це перший випадок, коли найбільший футбольний турнір збірних приймають одразу три держави – США, Канада і Мексика. Для останньої це вже третій Мундіаль, що робить її країною з найбільшою кількістю статусів господарки.
Тривають змагання з 11 червня до 19 липня на 16 стадіонах, розташованих в 11 американських, 3 мексиканських і 2 канадських містах.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Титул захищає Аргентина, а абсолютними дебютантами фінальної стадії турніру стали Кабо-Верде, Йорданія, Кюрасао та Узбекистан.
Статистика та рекорди чемпіонату світу-2026
Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром у матчі з Еквадором здійснив 15 сейвів і зберіг свої ворота на замку – нікому не вдавалося так багато рятувати свою команду у поєдинках без екстратаймів. Так само "сухо" зіграв на цьому Мундіалі ще один футболіст, і це теж був рекорд… Але він точно цьому не радий. Мікель Оярсабаль у першому матчі Іспанії з Кабо-Верде за 30 хвилин ігрового часу буквально жодного разу не торкнувся до м'яча. З 1966 року, коли почали вести статистику, таке сталося вперше. З 13 команд, які вже гарантували собі участь в 1/16 фіналу, три є абсолютними новачками цієї стадії. Йдеться про Канаду, Південну Африку і Боснію і Герцоговину, які раніше обмежувалися лише груповим раундом. Кріштіану Роналду зі своїми 10-ма голами на Мундіалях до рекорду Мессі досягнутися поки не в силах. Але португалець бере не кількістю, а стабільністю. Він незмінно забивав на усіх шести чемпіонатах світу, на яких грав. Мало хто сумнівався, що він це зробить: Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром фінальних стадій чемпіонатів світу за всю історію. Перевершивши досягнення Мірослава Клозе з його 16 голами, аргентинець вже має 18 після усього двох матчів ЧС-2026 – і не збирається зупинятися. Навіть якщо враховувати той факт, що матчів на груповій стадії цьогоріч набагато більше, ніж раніше, рекорд усе одно відбувся. За 45 поєдинків було забито 157 голів, що на один більше, ніж за увесь 48-матчевий груповий етап у Бразилії в 2014 році.
Два "сухих" рекорди з різним настроєм
Дебютанти плей-оф
Роналду став містером Стабільність на Мундіалях
Мессі побив бомбардирський рекорд Клозе
Найбільш результативний груповий етап в історії
Голкіпер збірної Кюрасао Елой Ром у матчі з Еквадором здійснив 15 сейвів і зберіг свої ворота на замку – нікому не вдавалося так багато рятувати свою команду у поєдинках без екстратаймів.
Так само "сухо" зіграв на цьому Мундіалі ще один футболіст, і це теж був рекорд… Але він точно цьому не радий. Мікель Оярсабаль у першому матчі Іспанії з Кабо-Верде за 30 хвилин ігрового часу буквально жодного разу не торкнувся до м'яча. З 1966 року, коли почали вести статистику, таке сталося вперше.
З 13 команд, які вже гарантували собі участь в 1/16 фіналу, три є абсолютними новачками цієї стадії. Йдеться про Канаду, Південну Африку і Боснію і Герцоговину, які раніше обмежувалися лише груповим раундом.
Кріштіану Роналду зі своїми 10-ма голами на Мундіалях до рекорду Мессі досягнутися поки не в силах. Але португалець бере не кількістю, а стабільністю. Він незмінно забивав на усіх шести чемпіонатах світу, на яких грав.
Мало хто сумнівався, що він це зробить: Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром фінальних стадій чемпіонатів світу за всю історію. Перевершивши досягнення Мірослава Клозе з його 16 голами, аргентинець вже має 18 після усього двох матчів ЧС-2026 – і не збирається зупинятися.
Навіть якщо враховувати той факт, що матчів на груповій стадії цьогоріч набагато більше, ніж раніше, рекорд усе одно відбувся.
За 45 поєдинків було забито 157 голів, що на один більше, ніж за увесь 48-матчевий груповий етап у Бразилії в 2014 році.