Еще до своего старта турнир обещал стать беспрецедентным, ведь в его рамках запланировано рекордное в истории количество матчей — 104. Кроме того, в нем впервые принимают участие целых 48 стран, напоминает "24 Канал".
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Что нужно знать о чемпионате мира 2026 года?
Это первый случай, когда крупнейший футбольный турнир сборных принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Для последней это уже третий чемпионат мира, что делает её страной с наибольшим количеством статусов хозяйки.
Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля на 16 стадионах, расположенных в 11 американских, 3 мексиканских и 2 канадских городах.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Титул защищает Аргентина, а абсолютными дебютантами финальной стадии турнира стали Кабо-Верде, Иордания, Кюрасао и Узбекистан.
Статистика и рекорды чемпионата мира-2026
Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром в матче с Эквадором совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности — никому еще не удавалось так часто спасать свою команду в матчах без дополнительного времени. Так же "сухо" сыграл на этом чемпионате мира ещё один футболист, и это тоже был рекорд… Но он точно этому не рад. Микель Оярсабаль в первом матче Испании с Кабо-Верде за 30 минут игрового времени буквально ни разу не коснулся мяча. С 1966 года, когда начали вести статистику, такое произошло впервые. Из 13 команд, которые уже обеспечили себе участие в 1/16 финала, три являются абсолютными новичками на этой стадии. Речь идет о Канаде, Южной Африке и Боснии и Герцеговине, которые ранее не выходили дальше группового этапа. Криштиану Роналду со своими 10 голами на чемпионатах мира пока не в состоянии дотянуться до рекорда Месси. Но португалец выделяется не количеством, а стабильностью. Он неизменно забивал на всех шести чемпионатах мира, в которых участвовал. Мало кто сомневался, что он это сделает: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром финальных этапов чемпионатов мира за всю историю. Превзойдя достижение Мирослава Клозе с его 16 голами, аргентинец уже забил 18 голов всего за два матча ЧМ-2026 — и не собирается останавливаться. Даже с учетом того, что в этом году на групповом этапе матчей гораздо больше, чем раньше, рекорд всё равно был установлен. За 45 матчей было забито 157 голов, что на один больше, чем за весь 48-матчевый групповой этап в Бразилии в 2014 году.
Два "сухих" рекорда с разным настроением
Дебютанты плей-офф
Роналду стал "мистером Стабильность" на чемпионатах мира
Месси побил рекорд Клозе по количеству забитых голов
Самый результативный групповой этап в истории
Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром в матче с Эквадором совершил 15 сейвов и сохранил свои ворота в неприкосновенности — никому еще не удавалось так часто спасать свою команду в матчах без дополнительного времени.
Так же "сухо" сыграл на этом чемпионате мира ещё один футболист, и это тоже был рекорд… Но он точно этому не рад. Микель Оярсабаль в первом матче Испании с Кабо-Верде за 30 минут игрового времени буквально ни разу не коснулся мяча. С 1966 года, когда начали вести статистику, такое произошло впервые.
Из 13 команд, которые уже обеспечили себе участие в 1/16 финала, три являются абсолютными новичками на этой стадии. Речь идет о Канаде, Южной Африке и Боснии и Герцеговине, которые ранее не выходили дальше группового этапа.
Криштиану Роналду со своими 10 голами на чемпионатах мира пока не в состоянии дотянуться до рекорда Месси. Но португалец выделяется не количеством, а стабильностью. Он неизменно забивал на всех шести чемпионатах мира, в которых участвовал.
Мало кто сомневался, что он это сделает: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром финальных этапов чемпионатов мира за всю историю. Превзойдя достижение Мирослава Клозе с его 16 голами, аргентинец уже забил 18 голов всего за два матча ЧМ-2026 — и не собирается останавливаться.
Даже с учетом того, что в этом году на групповом этапе матчей гораздо больше, чем раньше, рекорд всё равно был установлен.
За 45 матчей было забито 157 голов, что на один больше, чем за весь 48-матчевый групповой этап в Бразилии в 2014 году.