Еще до своего старта турнир обещал стать беспрецедентным, ведь в его рамках запланировано рекордное в истории количество матчей — 104. Кроме того, в нем впервые принимают участие целых 48 стран, напоминает "24 Канал".

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Что нужно знать о чемпионате мира 2026 года?

Это первый случай, когда крупнейший футбольный турнир сборных принимают сразу три государства — США, Канада и Мексика. Для последней это уже третий чемпионат мира, что делает её страной с наибольшим количеством статусов хозяйки.

Соревнования проходят с 11 июня по 19 июля на 16 стадионах, расположенных в 11 американских, 3 мексиканских и 2 канадских городах.

Титул защищает Аргентина, а абсолютными дебютантами финальной стадии турнира стали Кабо-Верде, Иордания, Кюрасао и Узбекистан.

Статистика и рекорды чемпионата мира-2026