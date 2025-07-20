Як він виїхав, бл**ь: Мілевський захейтив ексодноклубника, який відвідав бій Усик – Дюбуа
- Артем Мілевський розкритикував Дениса Бойка за виїзд на бій Усик-Дюбуа, обурившись, що Бойку дозволили залишити Україну.
- Між Мілевським та Бойком існує давній конфлікт, що виник під час їхньої гри в київському Динамо.
Поєдинок за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відвідало багато зірок спорту та шоу бізнесу. Серед глядачів у залі був колишній воротар Динамо та збірної України Денис Бойко.
Денис Бойко опублікував у своїй соціальній мережі спільне фото зі співачкою Надією Дорофеєвою, яка виконала гімн України перед боєм Усик – Дюбуа. Це не сподобалося його колишньому партнеру по Динамо Артему Мілевському, пише 24 Канал.
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Чому Мілевський наїхав на Бойка?
Мілевський обурився, що Бойку дозволили виїхати з України. Свій гнівний спіч Артем опублікував у своєму телеграмі.
"Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з Вемблі.
Виїжджають просто всі кому не ліньки, бл**ь. Ось цей Вася, бл**ь, куди він поїхав, бл**ь? Як він виїхав, бл**ь?
Поїхав джокер усіх дурити, всіх обманювати, нах. Кому не ліньки – всі їздять. Ну це нормально, бл**ь? Ї***ь просто. Сюр", – сказав Мілевський.
Коментар Мілевського до фото Бойка з Дорофеєвою / скриншот з телеграму
Зазначимо, що між Мілевським та Бойком триває давній конфлікт. Він виник, коли обоє ще грали в київському Динамо. Артем звинуватив Дениса у нечесній грі в карти, назвавши його "щуром". Колишні одноклубники не спілкуються між собою та навіть не вітаються.
Раніше ми повідомляли про реакцію президента Динамо Ігоря Суркіса на перемогу Олександра Усика в бою з Даніелем Дюбуа.