Як він виїхав, бл**ь: Мілевський захейтив ексодноклубника, який відвідав бій Усик – Дюбуа

Поєдинок за абсолютне чемпіонство між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відвідало багато зірок спорту та шоу бізнесу. Серед глядачів у залі був колишній воротар Динамо та збірної України Денис Бойко.

Денис Бойко опублікував у своїй соціальній мережі спільне фото зі співачкою Надією Дорофеєвою, яка виконала гімн України перед боєм Усик – Дюбуа. Це не сподобалося його колишньому партнеру по Динамо Артему Мілевському, пише 24 Канал.

Дивіться також Ф'юрі підбіг до вболівальника з українським прапором: що сказав колишній суперник Усика

Чому Мілевський наїхав на Бойка?

Мілевський обурився, що Бойку дозволили виїхати з України. Свій гнівний спіч Артем опублікував у своєму телеграмі.

"Уявляю, скільки було б хейту та коментарів, якби ми з Алієвим виставили фото з Вемблі.

Виїжджають просто всі кому не ліньки, бл**ь. Ось цей Вася, бл**ь, куди він поїхав, бл**ь? Як він виїхав, бл**ь?

Поїхав джокер усіх дурити, всіх обманювати, нах. Кому не ліньки – всі їздять. Ну це нормально, бл**ь? Ї***ь просто. Сюр", – сказав Мілевський.

Коментар Мілевського до фото Бойка з Дорофеєвою / скриншот з телеграму

Зазначимо, що між Мілевським та Бойком триває давній конфлікт. Він виник, коли обоє ще грали в київському Динамо. Артем звинуватив Дениса у нечесній грі в карти, назвавши його "щуром". Колишні одноклубники не спілкуються між собою та навіть не вітаються.

Раніше ми повідомляли про реакцію президента Динамо Ігоря Суркіса на перемогу Олександра Усика в бою з Даніелем Дюбуа.