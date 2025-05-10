"Ставлю на нього": батько Ф'юрі зробив сміливий прогноз на реванш Усик – Дюбуа

У Лондоні 19 липня відбудеться велике шоу боксу. Його головною подією стане битва Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Вони визначатимуть сильнішого на легендарному стадіоні "Вемблі". На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Читайте також "Це інший звір": ексчемпіон світу назвав переможця битви Усик – Дюбуа

Кого Ф'юрі-старший вважає фаворитом

Своєю думкою щодо цього протистояння поділився Джон Ф’юрі. Батько "Циганського короля", який сам є колишнім боксером, вважає, що Олександр Усик зазнає першої поразки в кар'єрі, а новим абсолютом стане "Динаміт", повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

"У Дюбуа цілком можуть бути шанси. Знаєш, Усику вже 38 років. Дюбуа потужний панчер, і сам зараз на ходу, правда ж? У Даніеля ж є ця сила, що нокаутує, хіба ні?

Якщо він цього разу влучить по 38-річному Усику, який уже двічі спалив бак проти Ф’юрі, скільки в нього ще сил залишилося? Час Дюбуа настав, я так вважаю. Я ставлю на нього", – розповів Ф'юрі-старший.

Довідка. Це буде другий очний бій між чинними чемпіонами світу. У серпні 2023 року українець у дев'ятому раунді джебом нокаутував свого суперника.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на реванш Усик – Дюбуа дав спаринг-партнер "Динаміта" Нік Кемпбелл.