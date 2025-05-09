Спаринг-партнер Дюбуа зробив детальний прогноз на реванш Усика з британцем

Вже цього літа в Лондоні буде визначено ім'я абсолютного чемпіона світу в хевівейті. За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Вся боксерська спільнота з нетерпінням очікує на цю подію. Експерти аналізують можливий перебіг поєдинку та роблять свої прогнози.

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Кому прогнозує перемогу Кемпбелл

Напередодні думкою щодо майбутньої битви поділився, зокрема, й шотландський боксер надважкої вагової категорії Нік Кемпбелл, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Боєць, який провів чимало спарингів з "Динамітом", вважає, що українець, попри вік, перебуває в чудовій фізичній формі та знову стане абсолютом:

"Спад Усика? Я не бачив нічого в його останніх виступах, що б показало, що він на спаді. Йому було важко в реванші проти Тайсона Ф’юрі, і в мене він виграв у два раунди. Я хотів, щоб виграв Тайсон, намагався віддавати йому максимум раундів, але я не зміг. Усик переміг.

Дюбуа – потужний і сильний. Я пройшов багато раундів з ним і знаю, наскільки він жорсткий і сильний. Вік на його боці, але навички та інтелект на боці Усика. Я не думаю, що цього разу Усик його зупинить, але вважаю, що українець переможе за очками. Часом Дюбуа доставить Усику проблеми, але в чемпіонських раундах Олександр зробить те, що необхідно, і виграє рішенням суддів".

Довідка. Бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі". Це буде реванш між боксерами, у першому протистоянні українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на майбутню битву за абсолют зробив інший спаринг-партнер "Динаміта" Соломон Дакрес.