Ексчемпіон Європи зробив сміливий детальний прогноз на реванш Усик – Дюбуа

У суботу, 19 липня, вся боксерська спільнота буде стежити за вечором боксу в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Його головною подією стане битва за абсолют у надважкій ваговій категорії.

За це звання будуть битися Олександр Усик і Даніель Дюбуа. Своєю думкою щодо майбутнього поєдинку поділився колишній чемпіон Європи в найлегшій вазі Спенсер Олівер, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Прогноз на бій Усик – Дюбуа від Олівера

Експерт висловив доволі непопулярну думку. Він вважає, що британець здійснить апсет у реванші та стане новим абсолютним чемпіоном світу:

Даніель Дюбуа переможе Олександра Усика. Я знаю Дюбуа, бачив, як він працює, і знаю, над чим вони працюють у тактичному плані. У 2023 році вони здавалися досить далекими один від одного, Усик тоді був на кілька ліг попереду Дюбуа. Але Усик не став набагато кращим після бою з Даніелем. Немає ознак погіршення, але Дюбуа – це інша людина з іншим характером після того першого бою.

Також спеціаліст окремо відзначив можливий вплив на українця двох боїв з Тайсоном Ф’юрі. Він вважає, що вони забрали в Усика багато сил, що може зіграти свою роль.

"Два поєдинки з Ф’юрі додали Усику багато кілометрів на лічильник, а Дюбуа відтоді значно покращився фізично та психологічно. Це буде зовсім інший бій, ніж перший, я ставлю на Дюбуа", – сказав Олівер.

Довідка. Вперше Усик і Дюбуа билися 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що напередодні в команді Олександра Усика розповіли, як готуються до бою з "Динамітом".