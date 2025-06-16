"Усика легко можна потрясти": відомий тренер дав неоднозначний прогноз на бій українця з Дюбуа

Вже за лічені тижні в надважкій ваговій категорії буде визначено ім'я абсолютного чемпіона світу. За це звання битимуться Олександр Усик і Даніель Дюбуа.

Наразі обидва зіркові супертяжі перебувають у тренувальних таборах, а вся боксерська спільнота обговорює майбутній мегафайт. Своєю думкою щодо нього поділився й Тапу Опетая, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

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Усик – Дюбуа: прогноз від Тапу Опетаї

Батько та тренер непереможного чемпіона світу за версією IBF у крузервейті Джея Опетаї вважає, що фаворитом буде українець. Проте він не виключає можливості апсету, адже британець має у своєму арсеналі потужний удар, який може зробити результат.

"Може повторитися ситуація, схожа на бій Джастіса Гуні з Фабіо Вордлі. Якщо Дюбуа влучає одним ударом у підборіддя, Усика може похитнути. Українець не любить, коли по ньому влучають, я це точно знаю.

Усика легко можна потрясти. Коли по ньому влучають, його заносить у різні боки. Але потрібно влучити. Попереду на нас чекає дуже хороший поєдинок. Думаю, перемога все ж залишиться за Усиком, хоча все можливо", – сказав Опетая-старший.

Довідка. Фабіо Вордлі у ніч з 7 на 8 червня здолав Джастіса Гуні технічним нокаутом у десятому раунді, здобувши титул тимчасового чемпіона WBA в надважкій вазі. До цього він поступався за очками, але один точний удар повністю все змінив.

Нагадаємо, що бій Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня в Лондоні. Раніше відомий тренер Джо Галлахер поділився думкою про майбутній поєдинок і назвав головний недолік українця.